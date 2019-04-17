Welt: после пожара в Париже немцы обеспокоились огнестойкостью своих соборов

Пожар в парижском Нотр-Даме заставил немцев задуматься о безопасности своих собственных памятников архитектуры и церквей, сообщает Welt. Как выяснилось, пожарная охрана в стране испытывает острую нехватку кадров. Однако Вторая мировая война уничтожила многие деревянные элементы в конструкциях соборов, поэтому риск возгорания гораздо ниже, отмечает немецкий телеканал.

После крупного пожара в Париже и в Германии многие задаются вопросом, как обстоят дела с пожаробезопасностью немецких памятников архитектуры и церквей. «Не очень хорошо», — жалуются в пожарном профсоюзе. Почти каждая десятая вакансия пустует. В сумме не хватает 3 тысяч работников. Соискателей предостаточно, но подходят не все. Зато строительные материалы в Германии гораздо лучше. Репортаж Сандры Зандман.

Кёльнский собор — для немцев это такой же символ, как и Нотр-Дам для французов. В любой момент и здесь может начаться пожар. Вопрос в том, будет ли пожар таким же разрушительным. «Нет», — говорят эксперты. Кёльнский собор так гореть не будет, потому что в отличие от деревянной конструкции «парижской сестры» его крыша и средокрестие в основном сделаны из железа.

ЭКСПЕРТ: В отличие от дерева у железа не такая степень горючести. Проводятся регулярные проверки, есть противопожарные зоны, напорные трубопроводы, а также принимаются различные превентивные меры пожаробезопасности.

К тому же повсюду в соборе есть напорные пожарные линии, в том числе и на высоте 50 метров. Во многих местах есть огнетушители. Пожарные силы проводят регулярные учения на случай экстренной ситуации.

Конструкция Регенсбургского собора напротив похожа на Нотр-Дам. Его крыша также сделана из дерева.

КЛЕМЕНС НЕК, пресс-секретарь Регенсбургского епископства: Строительство собора в Регенсбурге, конечно же, планировалось с оглядкой на Францию. Оттуда были позаимствованы готические идеи. И об этом задумываешься, когда видишь, как горит «старшая сестра» в Париже.

Но многие церкви в Германии отличаются от своего французского аналога. Причиной этому послужила Вторая мировая война.

КРИСТОФ МАРКШИС, историк: В ходе Второй мировой войны старые деревянные стропилы в большинстве готических церквей были уничтожены. В Германии осталось относительно малое число церквей, у которых сохранились эти замечательные деревянные стропилы, как в Церкви Святого Фомы в Лейпциге, в которой работал Иоганн Себатьян Бах. У неё, к примеру, сохранилась старая средневековая деревянная крыша.

После крупного пожара в Париже также возникает вопрос о степени подготовленности немецких пожарных. Профсоюз пожарников жалуется на недостаток персонала и слишком большое количество сверхурочной работы. Каждая 10-я вакансия пустует. Слишком мало соискателей, которые способны справиться с психической и физической нагрузкой на такой работе.

Но благодаря продуманным планам действий в чрезвычайной ситуации пожарники — и это хорошая новость — относительно неплохо подготовлены к таким крупным пожарам, как в Париже. В ходе таких крупных операций можно будет в течение короткого времени стянуть силы с разных регионов.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2019 года.