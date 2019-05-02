Le Parisien: Жан-Мари Ле Пен назвал пожар в Нотр-Даме преступным деянием иностранной «службы».

По мнению экс-главы партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена, пожар в Соборе парижской Богоматери был не случайностью, а преступным актом иностранной службы, передаёт Le Parisien. Как утверждает французский политик, сам по себе пожар не смог бы распространиться так быстро и охватить столь большую площадь.

Как отмечает Le Parisien, от ежегодного первомайского выступления Жана-Мари Ле Пена у памятника Жанне Д’Арк в Париже ждали очередного комментария на тему политической программы его дочери Марин Ле Пен или новой «сомнительной шутки». Однако на этот раз бывший глава партии «Национальный фронт» выбрал серьёзный тон, решив высказаться на тему пожара в Соборе Парижской Богоматери. По его словам, поджог собора был «преступным актом» определённой «службы», называть которую политик не стал. Таким образом, Ле Пен вновь вспомнил о «теориях заговора», которые газете Le Parisien доводилось разоблачать уже сотни раз, подчёркивает издание.

«В этом году два великих храма в Париже (Нотр-Дам и Сен-Сюльпис — прим. ред.) стали жертвами пожара, которые я совершенно серьёзно считаю преступными актами», — заявил Ле Пен старший.

«По мнению самых опытных специалистов, пожар в Нотр-Даме был преступным актом, поскольку он не мог столь внезапно охватить все эти балки толщиной в квадратный метр, которые простояли 700 лет… Попробуйте сжечь дубовое полено, и вы увидите сколько усилий для этого потребуется», — заметил французский политик.

Как отмечает газета, таким образом, Жан-Мари Ле Пен сослался на популярную в социальных сетях теорию о том, что дуб не горит, которая, как подтвердил изданию эксперт в области противопожарной безопасности, на самом деле не выдерживает критики.

Тем не менее, политик настаивает: «Вероятно, это дело рук какой-то службы, поскольку использованное оборудование и распространение огня — всё это требует организации, которая, скорее всего, превышает возможности личной инициативы». Однако по мнению экс-главы «Национального фронта» речь не идёт о деятельности правительства с целью отвлечения внимания от протестов «жёлтых жилетов», как утверждают некоторые лидеры движения. В пожаре виновна, скорее, группа иностранцев, считает Ле Пен. «Этот огонь должен стать для нас предостережением. В течение многих лет мы осуждаем переселение народов из неевропейских стран в Европу, и в частности во Францию», — так объясняет политик возможную причину возгорания собора.