Le Parisien: «а как насчёт бездомных?» — Памела Андерсон не оценила щедрых пожертвований Нотр-Даму

Кинозвезда Памела Андерсон, с 2017 года постоянно живущая во Франции, раскритиковала «миллиардеров», использующих пожар в Нотр-Даме ради того, чтобы прослыть «героями», сообщает Le Parisien.

Американо-канадскую актрису возмутили пожертвования представителей крупного бизнеса в пользу восстановления пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери, порой доходящие до сотен миллионов евро.

«Один миллиард евро на восстановление Нотр-Дама уже собран. Это было легко. Мерси, миллиардеры», — написала Андресон в Twitter, добавив: «Я думала, у Католической церкви достаточно денег, ведь она процветает за счёт верований бедняков».

