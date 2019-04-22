Le Parisien: «а как насчёт бездомных?» — Памела Андерсон не оценила щедрых пожертвований Нотр-Даму

Голливудская звезда Памела Андерсон, с недавних пор живущая во Франции, осудила многомиллионные пожертвования крупного бизнеса на восстановление разрушенной части собора Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien. По её словам, благодаря пожертвованным средствам, миллиардеры смогут прослыть героями и заработать на налоговых вычетах, хотя могли бы потратить деньги на помощь бездомным.
Кинозвезда Памела Андерсон, с 2017 года постоянно живущая во Франции, раскритиковала «миллиардеров», использующих пожар в Нотр-Даме ради того, чтобы прослыть «героями», сообщает Le Parisien.
Американо-канадскую актрису возмутили пожертвования представителей крупного бизнеса в пользу восстановления пострадавшего в пожаре собора Парижской Богоматери, порой доходящие до сотен миллионов евро.
«Один миллиард евро на восстановление Нотр-Дама уже собран. Это было легко. Мерси, миллиардеры», — написала Андресон в Twitter, добавив: «Я думала, у Католической церкви достаточно денег, ведь она процветает за счёт верований бедняков».
I billion €
to rebuild the Notre Dame already raised.
That was easy.
Merci billionaires-
I thought the Catholic Church had enough money.
Thriving by the wishful tidings of the poor, pic.twitter.com/YMfIEsfR41
Кинозвезда также поинтересовалась, «как насчёт голодающих на улицах бездомных». «Вот доказательство, что этот 1 процент утратил связь с реальностью и ни в малейшей степени не заботится о других — а только о своём имени на страницах газет. Я уверена, что их будут прославлять», — посетовала подруга французского футболиста Адиля Рами.
«И их пожертвования не будут облагаться налогами, то есть снова обернутся для них выгодой, а они при этом будут выглядеть героями???» — написала Андерсон в возмущении, добавив, что «жизнь несправедлива» и «это должно измениться».
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