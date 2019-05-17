Guardian: шведская архитектурная фирма предложила установить на крыше Нотр-Дама бассейн

Крестообразный бассейн на крыше собора Парижской Богоматери — с таким предложением выступило шведское архитектурное бюро Ulf Mejergren Architects (UMA), сообщает The Guardian. Как отмечает издание, за последнее время поступали и другие необычные предложения по восстановлению крыши и шпиля пострадавшего от пожара здания. Однако все они вряд ли придутся по душе традиционалистам, которые желают видеть собор в прежнем виде.
Архитектурное бюро из Стокгольма Ulf Mejergren Architects (UMA) предложило установить на крыше собора Парижской Богоматери бассейн, пишет The Guardian. Архитекторы выступили с этим предложением в то самое время, когда Франция готовится начать международный конкурс по восстановлению повреждённого пожаром здания, чтобы вернуть ему былую славу, говорится в статье.
Компания UMA составила проект крестообразного бассейна, который должен покрыть всю поверхность крыши.
«По нашему мнению, собор — это не изолированный остров в городской структуре. Он принадлежит городу и народу», — заявили в компании.
Ещё в апреле сразу после пожара и падения шпиля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, чтобы тот стал «ещё прекраснее, чем раньше». А премьер-министр Эдуард Филипп призвал адаптировать новый шпиль под «техники и вызовы новой эпохи».
Другие компании также выступили со своими предложениями. Например, французская фирма Studio NAB предложила построить гигантскую крышу в виде парника. Были и другие идеи: создание на крыше парка, террасы или даже лесонасаждений с простым, либо витражным, либо металлическим шпилем.
Британский архитектор Норман Фостер заявил, что новый шпиль должен быть «современным и очень духовным».
Издание The Guardian, между тем, отмечает, что подобные идеи вряд ли придутся по душе традиционалистам, которые хотят вновь увидеть готический собор XII века со шпилем, построенным в XIX веке Эженом Виолле-ле-Дюком.
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