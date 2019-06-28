France 24: в пожаре Нотр-Дама не нашли никакого криминала

По результатам предварительного расследования французская прокуратура исключила умышленный поджог собора Парижской Богоматери, который серьёзно пострадал в апреле. Как рассказывает France 24, среди приоритетных версий возгорания рассматриваются неполадки в электропроводке и плохо потушенная сигарета.
Этот разрушительный пожар не был устроен специально — к такому выводу пришла прокуратура Парижа после двух месяцев расследования.
Что же послужило причиной пламени, охватившего самую знаменитую достопримечательность Франции? Пока вопрос остаётся открытым, однако прокуратура склоняется к двум возможным причинам.
РЕМИ ЭЙТС, прокурор Парижа: Внимание следствия привлекло несколько теорий, включая неисправность электросети или возгорание от непотушенной сигареты… Пока нет никаких доказательств теории, что (пожар. — ИноТВ) возник от действий криминального характера.
Следующим шагом следствия станет проведение новых допросов о возможной небрежности в ходе работ на Нотр-Даме. На данный момент ни один конкретный человек не рассматривается в качестве виновника, но начальник компании, которая устанавливала строительные леса, признался, что его рабочие курили на месте проведения реставрационных работ. Однако он настаивает, что один-единственный окурок не мог стать причиной одного из самых страшных пожаров Парижа в истории.
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