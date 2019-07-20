BFM TV: ради безопасности — к работам в Нотр-Даме привлекли роботов и радиоуправляемые машины

Представители Министерства культуры положительно оценили темпы работ по обеспечению безопасности собора Парижской Богоматери, сообщает BFM TV. Как рассказал телеканалу главный архитектор, пока ещё рано говорить о реставрации: работы по укреплению конструкций здания завершатся только к весне следующего года.

Вот здесь упал шпиль, потянув за собой часть крыши. Хотя эта зона теперь расчищена от обломков, она ещё недостаточно безопасна. Это произойдёт не раньше весны 2020 года. Пока же туда никого не пускают, кроме роботов и управляемых дистанционно строительных машин.

ФИЛИПП ВИЛЬНЁВ, главный архитектор собора Парижской Богоматери: Мы стараемся работать относительно быстро, чтобы гарантировать максимальную безопасность человеку и, конечно, зданию. На этом этапе мы пока совсем не занимаемся реставрацией. Нам всё ещё нужно срочно сделать это строение безопасным.

Такие слова резко контрастируют с обещанием президента Франции реконструировать Нотр-Дам де Пари за пять лет. Однако министры, пришедшие оценить прогресс, довольны темпом работ.

ФРАНК РИЕСТЕР, министр культуры: Посмотрите, сколько всего успели сделать за три месяца, несмотря ни на что. Посмотрите, как обеспечивают безопасность здания. Щипцы крыши закреплены, арки в процессе укрепления, примерно по одной в день… Всё же это феноменально.

После этого проведут диагностику собора перед реконструкцией, которую предпочитают называть «реставрацией».

ЖАН-МИШЕЛЬ ГИЛЬМАН, руководитель Региональной дирекции культурных дел Иль-де-Франс (DRACIDF): По нашим предположениям, мы потеряли около 15 процентов собора: кровлю, каркас и шпиль. Всё остальное сохранилось в отличном состоянии. (Пожаром. — ИноТВ) затронуто три свода, а остальные в порядке. Так что это реставрация.

50 человек, которые ежедневно работают на месте, должны будут также сохранить собранные ими обломки. Эти части собора интересуют учёных из Национального центра научных исследований (CNRS), которые их изучат, чтобы понять, как был построен Нотр-Дам де Пари.