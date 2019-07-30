Time: защитница окружающей среды Грета Тунберг отправится в Америку на экологически чистой яхте

Шведская школьница Грета Тунберг, призывающая правительство к активным действиям по защите экологии, примет участие в мероприятиях и демонстрациях против изменения климата в Северной Америке, сообщает Time. Активистка пересечёт океан на яхте, чтобы не загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа, и выступит на различных экологических встречах, в том числе на заседании ООН.

Шведская защитница окружающей среды Грета Тунберг объявила, что в августе поплывёт на яхте из Европы в Северную Америку для участия в турне, посвящённом проблемам климата, пишет Time.

Как напоминает издание, в прошлом году 16-летняя девушка начала школьную забастовку в своём родном городе Стокгольме, протестуя против бездействия властей в отношении климатического кризиса. С тех пор протест перерос в международное движение: по сообщениям, в мартовских акциях принимало участие 1,6 млн учащихся по всему миру.

Теперь, рассказывает американская газета, Тунберг взяла академический отпуск на год и в середине августа отправится в Северную Америку, чтобы встретиться с главными борцами против изменения климата. В Нью-Йорке 20 сентября она присоединится к широкомасштабной демонстрации, приуроченной к Неделе климата, а 23 сентября выступит на саммите по проблемам изменения климата в ООН. Также в программе её поездки значится посещение Канады, Мексики и Чили.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019

Издание отмечает, что Тунберг не путешествует на самолётах из-за высокого выброса углекислого газа, предпочитая поезда. Недавно она посетила страны Европы, где её искренние обращения к мировым лидерам привлекли внимание на международном уровне. В Америку Грета Тунберг поплывёт на гоночной яхте Malizia II, которая не выбрасывает в атмосферу углекислый газ, а для выработки электроэнергии использует солнечные батареи и подводные турбины. Морское путешествие займёт приблизительно две недели.

Как объяснила активистка в своём заявлении, «пока у нас ещё осталось время, когда мы контролируем ситуацию, но оно скоро закончится», поэтому она решила отправиться в поездку именно сейчас. По её словам, за этот год миллионы молодых людей призвали мировых лидеров открыть глаза на необходимость срочных шагов для защиты климата и экологии, и на мероприятиях в Нью-Йорке и Сантьяго станет понятно, были ли они услышаны. «Мы заставим нас услышать. На кону наше будущее, и у нас, по крайней мере, должно быть право голоса по этому вопросу», — цитирует Time слова активистки.