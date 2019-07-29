Daily Telegraph предупреждает: лесные пожары в Арктике опасны для климата

В результате беспрецедентных по своим масштабам лесных пожаров в Арктике в атмосферу попало свыше 120 миллионов тонн углекислого газа, пишет британская газета The Daily Telegraph. Пламя бушует на Аляске и в Канаде, но больше всего страдают леса России. Эксперты опасаются, что гигантские пожары ускорят изменения климата и таяние льдов за полярным кругом.

Беспрецедентная вспышка лесных пожаров в Арктике привела к тому, что дым распространился над Евразией, и за два месяца в атмосферу попало больше углекислого газа, чем обычно в Чехии или Бельгии — за год, пишет британская газета The Daily Telegraph.

По мере того как волны тёплого воздуха температурой до +44 °С обрушивались на Европу, учёные наблюдали более сотни продолжительных и интенсивных лесных пожаров в Арктике в июне — самом жарком за всю историю. В июле их стало ещё больше, уверяет Марк Паррингтон из Европейского центра по среднесрочным прогнозам погоды.

Гигантские пожары, по большей части, на Аляске и в России, привели к выбросу более чем 120 млн тонн диоксида углерода, что превышает годовой объём промышленных выбросов в большинстве стран, сообщается в статье. Это самый масштабный выброс углекислого газа с начала спутникового наблюдения, запущенного на заре 2000-х годов, подчёркивает издание.

Эти пожары подстегнут изменения климата и приведут к распространению дыма в более густонаселённые районы мира. Загрязнение атмосферы может сохраняться дольше месяца и распространяться на тысячи километров.

«Когда вы спрашиваете людей об Арктике, они представляют лёд, белых медведей, чистую окружающую природу, но ясно, что всё меняется, и это уже не так», — сетует Паррингтон. По его убеждению, это должно стать сигналом тревоги, говорящем о том, что что-то не так. Большинство людей может ощутить эффект колоссальных лесных пожаров в Арктике по дыму, распространяющемуся на огромные расстояния. Впрочем, эксперт не считает, что загрязнённые воздушные массы доберутся до Западной Европы — но предостерегает, что это может произойти.

По некоторым оценкам, в этом году по всему миру выгорело до полумиллиона километров леса, но особенно тяжёлая ситуация складывается в России. Об опасных уровнях загрязнения воздуха на этой неделе уже сообщалось в Челябинске, Томске и Новосибирске, где завеса смога окрасила дневное солнце в насыщенный красный цвет. По данным издания, число пациентов в некоторых кардиологических отделениях увеличилось вдвое.

Как пишет The Daily Telegraph, сначала пожары вспыхнули среди торфяников северной Сибири. Затем к ним присоединились вспышки на огромных площадях таёжных лесов к югу от полярного круга. На данный момент в России горит более 30 тыс. кв. км территории — примерно столько же, как за весь 2018 год, и вдвое больше, чем в 2017 году.

В результате образовалась «дымовая крышка» площадью 4,5 млн кв. км, простирающаяся на восток до Тихого океана и на юг до Казахстана, отмечает британская газета. На западе дымовая завеса достигла более плотно населённых районов страны, накрыв улицы таких городов, как Екатеринбург и Пермь. Также дым замечен в Казани на Волге.

Когда-то пожары в холодной, влажной тундре и лесах Арктики были редкостью, но теперь потепление на этих территориях происходит вдвое интенсивнее, чем в среднем по миру, и вспышки лесных пожаров участились. Поначалу спутниковая система «Коперник», запущенная в 2003 году, фиксировала в среднем от 50 до 60 очагов возгорания в Арктике в летние дни. Этим летом аппарат фиксирует примерно по 250 таких точек в день.

В прошлом пожары в Арктике обычно гасли через несколько дней, тогда как продолжительность пожаров этого года шокирует — многие из них продержались почти два месяца, рассказал специалист по метеорологии Марк Паррингтон.

Как отмечает британская газета, в долгосрочной перспективе последствия могут быть ужасными. Ещё в июне из-за пожаров сажа, известная как чёрный углерод, начала оседать на морских арктических льдах, ускоряя их таяние. Россия мобилизовала 2715 человек и 28 самолётов, но они борются с пожарами лишь на площади в 1500 кв. км.

Как и на Аляске и в Канаде, здесь реагируют не на все пожары, пишет The Daily Telegraph. С 2015 года Россия решила не бороться с пламенем в обширных отдалённых зонах под её контролем, если эти пожары не угрожают городам. Логика понятна: нужно экономить средства, пояснил в этом месяце губернатор Красноярского края.

Однако российский «Гринпис» заявляет, что политика отказа от борьбы с пожарами до тех пор, пока они не распространятся на населённые районы, привела к «экологической катастрофе на национальном уровне». По данным организации, в пределах зон контроля находятся сотни деревень, поэтому правительство должно направить дополнительные силы на борьбу с пожаром для защиты этих деревень.

Кроме того, в пятницу было опубликовано исследование, установившее, что некоторые ледники Аляски тают в 100 раз быстрее, чем считалось ранее. Сопоставление показаний сонаров, радаров и покадровых камер, фиксировавшихся с 1983 года, позволило обнаружить, что ледники более чувствительны к повышению температуры океана, чем исследователям было известно до сих пор, подчёркивает британская газета.