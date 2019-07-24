Guardian: для ледника Ок уже слишком поздно — Исландия откроет мемориал первому растаявшему леднику

В августе Исландия откроет мемориальную доску в честь первого ледника, уничтоженного глобальным потеплением, сообщает The Guardian. Учёные из американского Университета Райса надеются таким образом привлечь внимание к климатическим изменениям и судьбе крупнейших запасов пресной воды на планете.
В Исландии планируют открыть мемориальную доску в честь бывшего ледника Окйёкюдль, который первым из 400 ледников страны потерял свой статус из-за глобального потепления, сообщает The Guardian.
Ещё столетие назад Окйёкюдль покрывал 15 кв.км горного склона и имел толщину 50 м, однако сейчас он сократился почти до 1 кв.км льда глубиной меньше чем 15 м и утратил статус ледника.
«В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, повторят его судьбу. Этот памятник — признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось ли нам это», — написано на доске на исландском и английском языках.
Также на мемориале, датированном августом 2019 года, можно будет увидеть надпись «415ppm CO2». Это является отсылкой к рекордной концентрации углекислого газа (CO2) в земной атмосфере. В мае она впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион (ppm) — то есть в каждом куб.м воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа.
При этом учёные американского Университета Райса призывают обратить внимание на причины потери первого ледника — климатические изменения и на то, чем это может грозить человечеству. Так, ледники представляют собой крупнейшие запасы пресной воды на планете.
По словам профессора Доминика Бойера, судьбу Окйёкюдля «повторят все ледники Исландии, если мы прямо сейчас не начнём серьёзно сокращать выбросы парниковых газов».
«Мы хотим подчеркнуть, что всё зависит от нас, современников, реагировать на стремительную потерю ледников и влияние климатических изменений. Для ледника Ок (jökull — в переводе с исландского «ледник» — ИноТВ) уже слишком поздно», — отметили в университете, представители которого проведут церемонию открытия мемориальной доски в районе Боргар-фьорд.
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