Independent: эксперты зафиксировали рекордное таяние льда в Антарктике

В последние несколько лет площадь ледяного покрова в Антарктике стремительно сокращается. К такому выводу пришли авторы исследования, основанного на данных со спутников NASA. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что глобальное потепление, ранее затрагивающее только Северный полюс, наконец-то добралось и до Южного, пишет The Independent.

Объём плавучего льда в Арктике снизился до рекордно низкого уровня. К такому выводу приходят эксперты американского космического агентства NASA, пишет The Independent.

Ранее Антарктику в отличие от Арктики не затрагивало глобальное потепление. Скептики нередко ссылались на этот факт, чтобы преуменьшить влияние климатических изменений на полюса планеты, обращает внимание издание.

С 1979 года ледяной покров в районе Антарктиды стабильно увеличивался. В 2014-м он достиг наивысшего значения за весь период исследования — 4,9 млн квадратных миль, отмечает издание.

Однако в 2017 году, согласно исследованию данных со спутников NASA, площадь ледяного покрова сократилась до 4,1 млн квадратных миль. То есть своими размерами антарктический лёд, растаявший в течение этих трёх лет, превосходит Мексику, утверждает издание.

Такое стремительное таяние льда является «весьма невероятным», считает климатолог NASA и автор нового исследования Клэр Паркинсон. По её словам, учёные никогда не видели ничего подобного ранее.

«Происходят безумные вещи», — комментирует ситуацию в Антарктике директор Американского национального центра исследований снега и льда Марк Серрезе. По его словам, наблюдение за сокращающимся ледовым покровом напоминает «щекочущую нервы поездку».

«Тот факт, что такое крупное изменение может произойти столь быстро, необходимо рассматривать как признак того, что Земля способна стремительно и значительно меняться», — рассуждает эксперт Колорадского университета Валид Абдалати.

Вместе с тем выводы исследования, которое не учитывает самые последние данные, не столь однозначны. Серрезе и другие эксперты не могут сказать наверняка, является сокращение ледяного покрова в Антарктике естественным отклонением от нормы или свидетельством того, что долгосрочное глобальное потепление наконец-то добралось и до Южного полюса, заключает The Independent.