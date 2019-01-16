Independent: таяние льдов Антарктиды ускоряется с каждым годом

Новейшее исследование, проведённое NASA, установило, что темпы таяния льдов Антарктики стремительно растут, сообщает The Independent. По мнению учёных, это происходит из-за изменений климата. Ряд исследователей опасается, что быстрое таяние ледяного покрова приведёт к резкому росту уровня воды в мировом океане.

Антарктический ледяной покров в год теряет в шесть раз больше массы, чем ещё 40 лет назад, и этот темп только увеличивается, пишет The Independent. Таковы результаты одного из последних исследований NASA, посвящённого эффектам от изменения климата.

Кроме того, исследование показало, что с 1979 года уровень мирового океана поднялся примерно на 1 см. Если эта тенденция продолжится, в будущем рост будет измеряться метрами.

Издание сообщает, что для получения наиболее полной картины, исследование использовало съёмки с воздуха, данные со спутников, а также все климатические модели, начиная с 1970х годов. В результате, было установлено, что с 1979 по 1990 годы Антарктика теряла 40 миллиардов тонн льда ежегодно, а с 2009 по 2017 годы эта цифра возросла до 252 миллиардов тонн (такие темпы приводят к увеличению уровня моря на 3,6 мм каждые 10 лет).

При этом, профессор Эрик Риньо из Калифорнийского университета считает, что всё это лишь верхушка айсберга. «Ледяной покров Антарктики продолжает таять, что может привести к росту уровня моря на несколько метров в ближайшие столетия», — отмечает Риньо.

Как напоминает The Independent, до недавнего времени, некоторые исследования утверждали, что основная потеря ледяной массы происходит в западной части Антарктиды, а в восточной части ледяной покров, напротив, увеличивается, компенсируя потери. Однако, исследование NASA показало, что и восточная часть континента теряет лёд. По словам профессора Риньо, Земля Уилкса в восточной части Антарктики оказалась более восприимчива к изменениям климата, чем предполагалось: «это важно знать, потому что ледяная масса этого региона превышает массу всей западной Антарктиды и Антарктического полуострова вместе взятых».