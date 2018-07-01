Forbes: в Антарктиде зафиксировали «инопланетно» низкую температуру

По мере того как лето набирает обороты, учёные опубликовали данные о самой низкой температуре, когда-либо фиксировавшейся на Земле, пишет Forbes со ссылкой на журнал Geophysical Research Letters. Во время долгой и тёмной антарктической ночи, температура там упала так низко, что стала походить на инопланетную.

Холод в этой части света достиг ошеломительной отметки — минус 97.8°C. Как отмечает издание, при такой температуре уже после нескольких вздохов у человека начинается кровотечение в лёгких, которое в скором времени приводит к летальному исходу.

В самый разгар зимы в Антарктиде, когда там никогда не встаёт солнце, рекордную температуру удалось зафиксировать с помощью спутников, которые и произвели эти замеры.

Как отмечается в статье, эта температура была зарегистрирована на одной из самых высоких точек континента на высоте более 4 км в небольших ледяных карманах.

Для столь сильного мороза необходимы «практически идеальные условия», говорится в статье. Должен быть разгар зимы, когда солнца вообще не бывает. Небо должно быть идеально чистым при практически полном отсутствии ветра. Кроме того, в воздухе должен быть очень низкий уровень влаги, поскольку водные испарения удерживают тепло у поверхности Земли.