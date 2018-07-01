Forbes: в Антарктиде зафиксировали «инопланетно» низкую температуру

В Антарктиде была зафиксирована рекордно низкая температура — почти -98°C, сообщает Forbes. Как отмечает издание, такой показатель, похожий больше на данные с другой планеты, зарегистрировали учёные при помощи спутников.
По мере того как лето набирает обороты, учёные опубликовали данные о самой низкой температуре, когда-либо фиксировавшейся на Земле, пишет Forbes со ссылкой на журнал Geophysical Research Letters. Во время долгой и тёмной антарктической ночи, температура там упала так низко, что стала походить на инопланетную.
Холод в этой части света достиг ошеломительной отметки — минус 97.8°C. Как отмечает издание, при такой температуре уже после нескольких вздохов у человека начинается кровотечение в лёгких, которое в скором времени приводит к летальному исходу.
В самый разгар зимы в Антарктиде, когда там никогда не встаёт солнце, рекордную температуру удалось зафиксировать с помощью спутников, которые и произвели эти замеры.
Как отмечается в статье, эта температура была зарегистрирована на одной из самых высоких точек континента на высоте более 4 км в небольших ледяных карманах.
Для столь сильного мороза необходимы «практически идеальные условия», говорится в статье. Должен быть разгар зимы, когда солнца вообще не бывает. Небо должно быть идеально чистым при практически полном отсутствии ветра. Кроме того, в воздухе должен быть очень низкий уровень влаги, поскольку водные испарения удерживают тепло у поверхности Земли.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.