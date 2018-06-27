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Euronews: поднятый со дна корабль Амундсена возвращается домой в Норвегию
Деревянное судно «Мод», принадлежавшее легендарному полярнику Руальду Амундсену, возвращается в родную Норвегию. Около 85 лет этот затонувший корабль пролежал на морском дне у канадского острова Виктория. Но в 2016 году норвежцы смогли поднять «Мод» на поверхность, долго сушили на понтонах, а теперь доставили на родину, передаёт Euronews.

Верный спутник Руальда Амундсена возвращается в родную Норвегию. Деревянное судно «Мод» было построено 100 лет назад специально для второй экспедиции великого полярника. Он сам «окрестил» его, разбив о борт вместо бутылки шампанского ледяную сосульку.

На «Мод» покоритель Южного полюса отправился к Северному, но цели своей судно не достигло. Позже кредиторы Амундсена продали его Компании Гудзонова залива. «Мод» затонуло в районе Кэмбридж-Бэй у канадского острова Виктория, пролежав на морском дне 85 лет.
 
Ян Ванггаард руководил проектом по возвращению судна в родную гавань.
 
ЯН ВАНГААРД, глава проекта: У меня такое чувство, словно «Мод» во многом олицетворяет самого Амундсена: он ушёл, исчез — а теперь возвращается домой...
 
В 2016 году норвежцы подняли судно на поверхность при помощи гигантских надувных баллонов. Долго сушили на понтонах. И вот теперь, очистив от наростов, привезли домой. «Мод» займёт своё место в компании двух других «полярников» — кораблей «Фрам» и «Йоа», на острове музеев Бюгдой.
 
Дата выхода в эфир 26 июня 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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