IBO: Россия считает, что американские морпехи в Норвегии дестабилизируют ситуацию

Россия считает, что присутствие в Норвегии американской морской пехоты дестабилизирует ситуацию в регионе. Как пишет Independent Barents Observer, в жёстком заявлении российского посольства в Осло содержится предупреждение о последствиях присутствия американских морских пехотинцев на территории Норвегии.

«Квалифицируем их [такие действия] как однозначно недружественные – без последствий они не останутся», – говорится в заявлении посольства, опубликованном на его странице в Facebook, после объявления правительством Норвегии в начале этой недели о том, что оно пригласит большее число морских пехотинцев США.

«Они делают Норвегию не вполне предсказуемой, чреваты ростом напряженности, подталкивают к гонке вооружений и ведут к дестабилизации обстановки на Севере Европы», – говорится в заявлении.

Морские пехотинцы США в количестве примерно 300 военнослужащих размещены на авиабазе Вэрнес с января 2017 года. Норвегия называет их присутствие «ротационным», что означает замену личного состава каждые полгода.

Сейчас Норвегия предлагает продлить соглашение на срок до пяти лет и хочет увеличить число пехотинцев до 700. Помимо этого, правительство заявляет, что морские пехотинцы США могут быть размещены в военном гарнизоне Сетермуен в губернии Трумс, который находится намного севернее и ближе к российской границе, чем авиабаза Вэрнес в районе Тронхейма, и это, возможно, вызывает у России еще большее беспокойство.

По словам российского посольства, заверения Норвегии в том, что морские пехотинцы США находятся в Норвегии не на постоянной, а на ротационной основе, не должны вводить в заблуждение. «Конкретные персоналии меняются, но присутствие остается непрерывным», – говорится в заявлении и указывается на то, что это противоречит норвежскому решению 1949 г. не предоставлять баз на норвежской территории вооружённым силам иностранных держав в мирное время.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявляет, что речь не идет о создании какой-либо постоянной военной базы.

«Мы должны обеспечить, чтобы военнослужащие из других стран-союзников по НАТО познакомились с норвежскими условиями и научились взаимодействовать с норвежскими военнослужащими, ― заявил Бакке-Йенсен. – По этой причине мы хотим продлить и расширить текущие договоренности с Корпусом морской пехоты США».

Дата публикации 15 июня 2018 года.