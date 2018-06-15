Science Alert: учёные доказали — человечество стремительно глупеет

Последовательный рост коэффициента интеллекта человечества, продолжавшийся на протяжении всего XX века, сменился в последнее время стремительным падением, сообщает Science Alert. Об этом говорят результаты последнего исследования, проведённого норвежскими учёными на основании данных IQ-тестов молодых норвежцев. По мнению специалистов, этот спад может объясняться изменениями в образе жизни молодых людей. Однако, возможно, IQ-тесты просто не в состоянии адекватно оценить умственные способности современного человека.

Новые исследования демонстрируют, что существовавшая в XX веке тенденция последовательного роста коэффициента интеллекта человека резко оборвалась, сообщает Science Alert.

Феномен, согласно которому показатели коэффициента интеллекта (IQ) увеличивались в среднем на три пункта в каждом десятилетии XX века, получил название эффекта Флинна. Однако, похоже, дни такого стремительного роста остались далеко позади.

Проведённый Центром экономических исследований Рагнара Фриша в Норвегии анализ результатов 730 тыс. тестов на определение уровеня IQ показал, что эффект Флинна достигал высших значений у людей, рождённых в середине 1970-х, и с тех пор продолжает существенно уменьшаться. Материалом для исследований стали данные IQ-тестов норвежских мужчин в возрасте 18—19 лет, проводимых в рамках подготовки к обязательной в стране службе в армии.

Согласно результатам исследования, респонденты, рождённые после 1975 года, демонстрировали падение коэффициента интеллекта на семь пунктов для каждого последующего поколения.

«Если предположить, что эта модель верна, результаты исследования впечатляют и вызывают определённое беспокойство», — считает психолог Стюарт Ритчи из Университета Эдинбурга, не имевший отношения к исследованию.

Однако это не первое исследование, зафиксировавшее подобный спад в умственных способностях. Похожие результаты около десяти лет назад получил сам Флинн, проводя исследование уровня интеллекта британских подростков. Учёный предположил тогда, что дело в том, что «когнитивная среда», в которой живут подростки, перестала обогащаться.

Результаты норвежского исследования, изучавшего в том числе динамику показателей IQ внутри одной семьи, показывают, что причиной падения уровня коэффициента интеллекта являются не изменения в демографической ситуации или распространение в обществе менее удачных генов, а, скорее, перемены в образе жизни. Вероятно, всё дело в том, какое образование и воспитание получают дети, в какие игры они играют, за какими занятиями проводят большую часть времени, читают ли они книги и так далее.

Однако существует также вероятность, что тесты на определение коэффициента интеллекта не способны оценить умственные способности современного человека, поскольку отдают предпочтение формально приобретённым знаниям, которым современное образование придаёт меньшее значение.

«Учёные, занимающиеся изучением умственных способностей, выделяют подвижный и кристаллизовавшийся интеллект, — объясняет один из авторов исследования Олег Рогеберг. — Кристаллизовавшийся интеллект — это всё то, чему вас обучили, а подвижный — ваша способность видеть новые алгоритмы и использовать логику для решения впервые возникших проблем».

Однако пока учёные не «используют свой подвижный интеллект» для того, чтобы совершить открытие, позволяющее точно узнать, в чём тут дело, мы «со своим сниженным IQ» не сможем узнать этого наверняка, иронизирует издание.