Yle: в Финляндии на помощь учителям пришли роботы

В школах Финляндии в качестве преподавателей начали внедрять роботов, сообщает Yle. Как отмечается в статье, на данном этапе использование таких роботов ограничивается первыми и вторыми классами начальной школы, однако предполагается, что в будущем их можно будет применять гораздо шире.
В школах Финляндии в качестве преподавателей начали внедрять роботов, сообщает Yle. В одной из школ в финской Тампере на помощь учителям пришли сразу несколько роботов.
Так, французский робот гуманоидного типа Элиас занимается с детьми на уроках английского языка, а робот финского производства Pöllö, похожий на сову, предназначается для тренировки математических навыков школьников.
При этом издание отмечает, что у этих роботов есть важное достоинство, которое состоит в том, что учителя могут самостоятельно формировать задания и задавать им необходимые параметры.
«Здорово, по-моему, что в классе есть роботы, потому что они более социальные, чем просто книги», — приводит издание слова одной из учениц четвёртого класса Соньи Мюлиг-Хофман.
Тем не менее, сообщается, что социальные навыки роботов всё ещё тестируют, а также проверяют содержательное наполнение машин, на которое могут повлиять учителя. Кроме того, пока использование таких роботов ограничено и сводится к первым и вторым классам начальной школы.
При этом автор статьи полагает, что в будущем таких преподавателей могут получить более широкое распространение.
«Все эти цифровые технологии и роботы непременно будут проникать в школу и другие сферы нашей жизни», — цитирует Yle слова учителя иностранных языков Нины Пирттинокка.
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