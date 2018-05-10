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Yle: в Финляндии на помощь учителям пришли роботы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В школах Финляндии в качестве преподавателей начали внедрять роботов, сообщает Yle. Как отмечается в статье, на данном этапе использование таких роботов ограничивается первыми и вторыми классами начальной школы, однако предполагается, что в будущем их можно будет применять гораздо шире.
Yle: в Финляндии на помощь учителям пришли роботы
Reuters

В школах Финляндии в качестве преподавателей начали внедрять роботов, сообщает Yle. В одной из школ в финской Тампере на помощь учителям пришли сразу несколько роботов.

Так, французский робот гуманоидного типа Элиас занимается с детьми на уроках английского языка, а робот финского производства Pöllö, похожий на сову, предназначается для тренировки математических навыков школьников.

При этом издание отмечает, что у этих роботов есть важное достоинство, которое состоит в том, что учителя могут самостоятельно формировать задания и задавать им необходимые параметры.

«Здорово, по-моему, что в классе есть роботы, потому что они более социальные, чем просто книги», — приводит издание слова одной из учениц четвёртого класса Соньи Мюлиг-Хофман.

Тем не менее, сообщается, что социальные навыки роботов всё ещё тестируют, а также проверяют содержательное наполнение машин, на которое могут повлиять учителя. Кроме того, пока использование таких роботов ограничено и сводится к первым и вторым классам начальной школы.

При этом автор статьи полагает, что в будущем таких преподавателей могут получить более широкое распространение.

«Все эти цифровые технологии и роботы непременно будут проникать в школу и другие сферы нашей жизни», — цитирует Yle слова учителя иностранных языков Нины Пирттинокка.

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Yle Финляндия Европа
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