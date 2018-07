NI: британские военные опасаются скрытного удара российских подводных роботов

Русские «прощупывают» стратегические подводные кабели связи при помощи «морских дронов» на большой глубине, где за ними трудно уследить, пишет The National Interest. И по мнению экспертов, эта опасность усиливается: по мере усовершенствования роботы смогут скрытно прослушивать и повреждать подводные кабели, что может вскоре причинить «непоправимый ущерб» армии и экономике Великобритании и других стран Запада, подчёркивается в статье.

По мере усовершенствования и распространения необитаемых подводных аппаратов, которые ещё называют «морскими дронами», для этих роботов открываются новые горизонты, и они смогут с минимальными затратами скрытно прослушивать подводные кабели или уничтожать их, предупреждают эксперты.

В частности, британские официальные лица предостерегают о том, что Россия может скрытно нанести удар по подводным кабелям и причинить тем самым «непоправимый ущерб» армии и экономике Соединённого Королевства, отмечается в статье. «Появляются новые опасности для нашего образа жизни, состоящие в незащищённости кабелей, проложенных по морскому дну», — цитирует The National Interest заявление, с которым выступил главный маршал авиации Стюарт Пич, начальник Генштаба вооружённых сил Великобритании. Такое предостережение Пич озвучил вскоре после того, как британский аналитический центр Policy Exchange опубликовал доклад с призывом к Великобритании и НАТО надёжнее обеспечить безопасность подводных кабелей.

«97 процентов глобальных коммуникаций, а также ежедневные финансовые операции на 10 триллионов долларов осуществляются не по спутниковой связи через космос, а через кабели, проложенные глубоко на дне океана. Подводные кабели являются незаменимым элементом инфраструктуры нашего времени, они очень важны для нашей современной жизни и для цифровой экономики. Однако они недостаточно защищены и будут крайне уязвимы в случае морской или наземной атаки, которую могут осуществить враждебные государства и террористы», — сообщалось в докладе Policy Exchange.

Британские авторы доклада также упомянули предостережения американских разведслужб о том, что российские подводные лодки «очень агрессивно» действуют вблизи подводных атлантических кабелей и совершенствуют «нетрадиционные методы» ведения войны: «Когда Россия аннексировала Крым, она в первую очередь обрезала главный кабель, соединяющий полуостров с внешним миром», — отмечается в статье.

Нельзя сказать, что Америка «чиста» в этом плане и сама никогда не трогала чужие подводные линии связи, констатирует The National Interest. В частности, «одну из самых успешных разведывательных операций» Соединённые Штаты провели в 1970-х годах с использованием подводных лодок, которые тайно установили прослушку на советские кабели, говорится в статье. В 1971 году в ходе операции «Цветы плюща» американская подводная лодка проникла в Охотское море и установила подслушивающее устройство на советской линии связи, и лишь в 1981 году об этой операции русским рассказал сотрудник АНБ, шпионивший на Россию, — а до этого американская разведка «слушала сообщения, которые русские даже не считали необходимым зашифровывать», поясняет автор.

Однако в 2015 году уже сам Пентагон заявил, что вблизи подводных кабелей сейчас «действует всё больше русских кораблей». А в 2016 году возникли опасения, что «российское шпионское судно «Янтарь» воздействует на работу подводных кабелей, которые соединяют Сирию с интернетом», пишет The National Interest.

