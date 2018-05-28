Fox News: «культурный садомазохизм»: американская молодёжь любит, когда ей указывают

От молодых американцев не стоит ждать революции: они сами отказываются от своих прав и любят, когда им говорят, что делать и как думать. Такое мнение высказала ведущая Fox News Лиза Кеннеди Монтгомери. По её словам, идеологическая обработка в школах и колледжах тормозит интеллектуальное развитие нации, а исправить ситуацию могут только неравнодушные родители.
ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ, ведущая Fox News: Я согласна с тем, что Кэндес Оуэнс говорила про образование, и я думаю, что наши фундаментальные проблемы с подавлением мысли начинаются не в колледже, а в гораздо более юном возрасте. Детей, учеников не поощряют к поиску собственных увлечений — интеллектуальных, художественных и так далее.
Отчасти проблема в том, что в этой стране у нас нет реальной возможности выбирать школу. Мы полагаемся на сильно устаревший метод, который сейчас контролируют профсоюзы. А родителей отстранили, так что они не могут помочь учёбе своих детей. Из-за этой отстранённости, а также из-за отсутствия реального выбора школ в этой стране мы видим нехватку интеллектуального развития и любопытства. Вот с чего всё начинается. А потом это продолжается в колледже.
Я, к сожалению, не разделяю вашего категоричного оптимизма — насчёт того, что революцию начнёт молодёжь. Потому что, откровенно говоря, я считаю, что они (молодые американцы. — ИноТВ) не только отказались от идеи неприкосновенности частной жизни, но и… Это что-то вроде странного садомазохистского эксперимента в культуре: мне кажется, им нравится, когда им говорят, что делать и как думать.
Ого! Как по-вашему, мы можем что-то сделать? Мы и другие свободолюбивые люди. Можем мы как-то исправить ситуацию? Кстати, я согласен: выбор школ — это крайне важно. И это структурное политическое решение, за которое мы можем бороться. Но помимо этого — можем мы что-то сделать, чтобы они стали более свободолюбивыми?
ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ: Ну конечно! Да! Боритесь изо всех сил. Разговаривайте со своими детьми. Это же критически важно — чтобы мы продолжали вести себя как родители, а не полагались на идеологическую обработку в школах. Надо быть рядом со своими детьми, чтобы разговаривать с ними на непростые темы. Не только про секс, наркотики и рок-н-ролл, но и про политику, суверенитет личности, индивидуализм и борьбу за свои убеждения!
К сожалению, иногда наши дети подвергаются в школе такому контролю над сознанием, что возникает некоторый разрыв. И нам необходимо вести борьбу на этом уровне, а потом учить наших детей, как быть воинами свободы и мысли! Да!
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