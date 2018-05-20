USA Today: инакомыслие в Мичиганском университете подавляют по-советски

По меньшей мере в 231 высшем учебном заведении США существуют структуры, которые ограничивают свободу слова в кампусах. Однако среди них наиболее выделяется Мичиганский университет, который поощряет доносы и преследует за высказывание неполиткорректного мнения, пишет обозреватель USA Today Ингрид. По её мнению, подобная практика напоминает о «подавлении несогласных» в ГДР или Советском Союзе.

В Мичиганском университете (UM) «живёт и здравствует полиция мыслей». При внимательном знакомстве с отношением этого учебного заведения к свободе слова может сложиться ощущение, что вас вернули назад в ГДР или СССР, «где местные режимы подавляли несогласных и постоянно подслушивали любое инакомыслие», пишет обозреватель USA Today Ингрид Жак.

Свод правил UM предусматривает наличие «группы реагирования на предубеждения». Её члены призывают студентов сообщать об услышанных в кампусе высказываниях, которые они находят оскорбительными или «проблемными».

В итоге эта группа получает уйму жалоб об «оскорблениях». Причём под ними обычно понимаются любые высказывания, которые идут вразрез с «преклоняющейся перед политкорректностью» университетской культурой, отмечает автор статьи.

«UM — вопиющий пример того, как государственные учреждения ограничивают свободу самовыражения и обсуждение идей. Того, что, казалось бы, противоречит самой идее университетского кампуса. Вдобавок учебное заведение создаёт в кампусе атмосферу недоверия, побуждая студентов шпионить друг за другом. В результате чего они не знают, кому можно доверять», — утверждает журналистка.

По её словам, деятельность Мичиганского университета привлекла к себе внимание некоммерческой организации Speech First. Её основательница и председатель Николь Нейли подала в суд на учебное заведение.

Глава Speech First надеется, что это дело изменит поведение UM и привлечёт внимание к войне со свободой слова и гражданскими правами в университетских кампусах по всей стране. Для Нейли эта проблема имеет очень личный характер. Во время Второй мировой её дедушка и бабушка, американцы японского происхождения, познакомились в лагере для интернированных лиц. Поэтому она прекрасно понимает, когда власти «выходят за рамки дозволенного».

«У студентов должна быть возможность выражать своё мнение без страха расплаты», — считает Нейли. На её взгляд, университетская система, которая поощряет анонимные доносы с реальными последствиями для обвиняемых, «неработоспособна».

По данным Фонда защиты индивидуальных прав на образование, в США насчитывается по меньшей мере 231 высшее учебное заведение, где действуют подобные группы по борьбе с «предубеждением». Однако в Мичиганском университете эта структура является одной из наиболее признанных.

По информации Speech First, только за прошлый год в UM было рассмотрено более 150 случаев «предубеждений», которые могут принимать любую форму. Они включают не только «оскорбительные» плакаты и публикации в соцсетях, но даже комментарии на занятиях.

Руководство университета может применить дисциплинарное наказание в отношении студента-нарушителя. Возможные меры воздействия включают «индивидуальное образование» и «тренинги по бессознательному предубеждению», что весьма напоминает промывку мозгов, полагает автор статьи.

«Неудивительно, что некоторые студенты чувствуют, что их права на свободу выражения нарушаются. Зачем рисковать и говорить на такие спорные темы, как иммиграция или политика, если подслушавший беседу однокурсник может легко донести о своих оскорблённых чувствах?» — риторически спрашивает Жак.

Судебное разбирательство привлекло внимание старшего сотрудника фонда «Наследие» (The Heritage Foundation) по правовым вопросам Ганса фон Спаковски. Он также считает, что деятельность группы реагирования на предубеждения до боли напоминает «1984» Оруэлла.

«Меня уже давно беспокоят эти ограничения свободы слова в кампусах и будущее первой поправки», — говорит Спаковски. По его мнению, подобные меры, когда человек может понести дисциплинарное наказание или быть отчисленным за свои слова, являются «совершенно драконовскими».

Руководство Мичиганского университета должно серьёзно пересмотреть свою политику. В противном случае внесения необходимых изменений должны добиваться законодатели, заключает Ингрид Жак.