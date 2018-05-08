Вести: Украина требует не соединять Крым с Россией в норвежском пазле

Украина обратится к Норвегии с просьбой повлиять на местного производителя головоломок, у которого на одном из пазлов Крым принадлежит России. Как пишут «Вести», посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД, в котором указано, что «полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине».
Украина обратится к МИД Норвегии с просьбой повлиять на местного производителя головоломок L.A. Larsen, выпускающего серию пазлов, среди которых есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России. Как пишут «Вести», посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД, в котором указано, что «полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине».
«Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L.A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом, незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи», — говорится в сообщении.
По словам главы отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен, в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства нет оснований для разбирательства в связи с этим делом. L.A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок.
«У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаём свою продукцию и в Россию, и на Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию», — заявил генеральный директор L.A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен.
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