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УП: Киев потребовал от Москвы освободить задержанных у берегов Крыма украинских рыбаков

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Украина потребовала от России освободить рыболовецкое судно с пятью членами экипажа на борту, задержанное у берегов Крыма за незаконный промысел рыбы, сообщает «Украинская правда». Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства заявила, что это задержание является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права.
УП: Киев потребовал от Москвы освободить задержанных у берегов Крыма украинских рыбаков
Reuters
В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту и потребовало немедленно освободить корабль и экипаж, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Марьяну Беца.
 
«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания», — написала она на своём аккаунте в Twitter.
 
Комментируя своё заявление изданию «Украинская правда», Беца отметила, что Киев расценивает задержание судна как нарушение Конвенции ООН по морскому праву.
 
«Задержание Россией рыболовецкого судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», — подчеркнула она.
 
Как пояснила пресс-секретарь МИД Украины, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, «противоправная агрессия Российской Федерации» не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.
 
«Украина остаётся прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму, включая территориальное море, которое простирается на 12 морских миль от его побережья», — отметила Беца.
 
Как напоминает «Украинская правда», ранее «в аннексированном Россией» Крыму к западу от мыса Тархакут российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно, обвинив экипаж в незаконном промысле камбалы-калкана. Представители российских силовых структур заявили, что судно и экипаж, состоящий из пяти украинских граждан, были доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».
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