Левый берег Оригинал

Украинских биатлонисток будет тренировать россиянин

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону был избран россиянин Андрей Прокунин. Как пишет «Левый берег», ранее Прокунин тренировал сборную Кореи, но после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане его контракт закончился. Издание также отмечает, что экс-спортсмен сам ранее занимался биатлоном, однако в 2009 году его уличили в употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.
Украинских биатлонисток будет тренировать россиянин
Reuters

Россиянин Андрей Прокунин был избран новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Как передаёт «Левый берег», последним местом работы 39-летнего россиянина была сборная Кореи, которую он готовил к домашней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

С корейской сборной россиянин работал с 2016 года, а после Олимпиады его контракт закончился. 

До 2013-го он сам занимался биатлоном. А в 2009-м его уличили в употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.
 
Как напоминает издание, женская сборная Украины по биатлону осталась без старшего тренера, после того как закончился контракт с Урошом Велепцом. Словенец тренировал украинскую сборную три года, но после провальных выступлений команды на Олимпиаде-2018 было принято решение не продлевать с ним контракт.
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Левый берег Украина Европа
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