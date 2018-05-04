Украинских биатлонисток будет тренировать россиянин

Новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону был избран россиянин Андрей Прокунин. Как пишет «Левый берег», ранее Прокунин тренировал сборную Кореи, но после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане его контракт закончился. Издание также отмечает, что экс-спортсмен сам ранее занимался биатлоном, однако в 2009 году его уличили в употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.

Россиянин Андрей Прокунин был избран новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Как передаёт «Левый берег», последним местом работы 39-летнего россиянина была сборная Кореи, которую он готовил к домашней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

С корейской сборной россиянин работал с 2016 года, а после Олимпиады его контракт закончился.

До 2013-го он сам занимался биатлоном. А в 2009-м его уличили в употреблении допинга, из-за чего дисквалифицировали на два года.

Как напоминает издание, женская сборная Украины по биатлону осталась без старшего тренера, после того как закончился контракт с Урошом Велепцом. Словенец тренировал украинскую сборную три года, но после провальных выступлений команды на Олимпиаде-2018 было принято решение не продлевать с ним контракт.