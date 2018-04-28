Euronews: после внезапного признания Родченкова Москва ждёт пересмотра отношения к российским спортсменам

При даче показаний в Спортивном арбитражном суде главный информатор WADA по делу о дисквалификации российской сборной Григорий Родченков неожиданно признал, что он никому не давал «допинговый коктейль» и не видел, чтобы кто-то участвовал в манипуляциях с допинг-пробами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в этой связи международные организации пересмотреть отношение к российским спортсменам, передаёт Euronews.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков при даче показаний в Спортивном арбитражном суде признал, что сам не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес» и не видел, чтобы кто-либо из них его употреблял или участвовал в манипуляциях со своими допинг-пробами.

После публикации этой информации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал международные спортивные организации пересмотреть отношение к российским спортсменам, обвинённым в употреблении допинга. А министр спорта Павел Колобков заявил, что разбирательства по делам российских спортсменов продолжатся в судах.

В конце 2017 года Международный олимпийский комитет на основании показаний Родченкова пожизненно дисквалифицировал 43 российских спортсмена и аннулировал их результаты, полученные на Олимпиаде в Сочи. Но 1 февраля Спортивный арбитражный суд полностью или частично удовлетворил апелляцию 39 спортсменов.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.