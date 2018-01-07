Daily Mail: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе

Футбольная организация ФИФА пообещала «относительно скоро» провести переговоры с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым, сообщает Daily Mail. Новые доказательства применения допинга могут привести к появлению призывов к отстранению сборной России от участия в собственном чемпионате мира. Также, как утверждает британское издание, из-за допинг-скандала «и без того слабые хозяева» могут лишиться некоторых игроков.
Футбольная организация ФИФА пообещала «относительно скоро» провести переговоры с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым, что может привести к новому скандалу в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, Родченков может предоставить подробные данные о систематическом применении допинга в российском футболе. Адвокат Родченкова призывает ФИФА начать независимое расследование случаев допинга в российском футболе, чтобы избежать возможного конфликта интересов.
Новые доказательства применения допинга могут привести к появлению призывов к отстранению сборной России от участия в собственном чемпионате мира. Также, как утверждает британское издание, из-за допинг-скандала «и без того слабые хозяева» могут лишиться некоторых игроков.
Ранее в ходе расследования WADA среди проб российских футболистов было обнаружено 34 подозрительных образца. Как утверждает Daily Mail, агентство также установило, что сборная России по футболу, принимавшая участие в чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году, участвовала в государственной программе допинга.
ФИФА ранее заявляла о попытках провести переговоры с Родченковым, чьи доказательства были подтверждены двумя расследованиями и несколькими антидопинговыми делами во многих видах спорта. Теперь организация подтвердила, что шесть недель назад связывалась с адвокатом Родченкова.
Однако ФИФА также отметила, что теперь, когда организация проанализировала новые данные о деятельности московской лаборатории, полученные от WADA 14 декабря, будет более эффективным задать вопросы лично Родченкову, сообщает Daily Mail.
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