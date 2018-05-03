Telepolis: в списке главных допинговых нарушителей Россия не вошла в тройку лидеров

Всемирное антидопинговое агентство WADA представило новый отчёт со статистикой допинговых нарушений за 2016 год, сообщает Telepolis. И те, кто ожидал увидеть в нём Россию на первом месте, разочаровались. В тройку главных нарушителей вошли Италия, Франция и США. Российские же спортсмены заняли всего лишь шестое место и то поделили его с Индией, рассказывает автор статьи.
В последнее время Россию подвергали критике не только из-за украинского и сирийского конфликтов, различных манипуляций и отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, но и систематического допинга, пишет Telepolis. В 2016 году Москву обвинили в создании «государственной системы по распространению запрещённых веществ», а также в манипуляциях с пробами. Многие спортсмены были дисквалифицированы, а на Олимпийских играх в Южной Корее российская сборная выступила под нейтральным флагом.
Но на фоне недавнего отчёта Всемирного антидопингового агентства WADA эти обвинения выглядят «гротескно», отмечает автор статьи. В документе приводится статистика допинговых нарушений за 2016 год. Некоторые после прочтения сообщений в СМИ могут предположить, что на первом месте, конечно же, окажется Россия. И будут разочарованы. Видимо, именно поэтому отчёт получил в Германии не очень широкое освещение, считает автор.
В документе говорится, что в 2016 году было зафиксировано 1595 подтверждённых допинговых нарушений. Их виновниками стали спортсмены из 117 стран, представляющие 122 различных вида спорта. Причём подавляющее большинство из них (79%) — мужчины. С приличным отрывом в 147 нарушений в списках лидирует Италия. На втором месте — Франция (86 нарушений). США находятся на третьем месте (76). За ними следуют Австралия и Бельгия. И только шестое место делят между собой Россия и Индия. У каждой страны по 66 нарушений, отмечает издание.
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