СТРАНА.ua: на среднюю зарплату на Украине сала можно купить всё меньше

15:09 Футболисты сборной России выступили с благодарностью Путину Игроки национальной команды Денис Черышев и Сергей Игнашевич поблагодарили президента России Владимира Путина на встрече в Кремле за организацию чемпионата мира по футболу.

15:08 В Москве назвали заявление МИД Армении о замене генсека ОДКБ непрофессиональным Предложение МИД Армении к странам — членам ОДКБ «начать процесс замены генсека организации» удивляет своим непрофессионализмом. Об этом заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

15:03 Дзюба: спасибо России за то, что повернулась к нам лицом и так за нас болела Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба ответил на вопрос о критике в адрес национальной команды до старта чемпионата мира 2018 года.

14:51 Путин: отбитый Акинфеевым пенальти на ЧМ-2018 станет легендой Российский лидер Владимир Путин на встрече с футболистами сборной России отметил игру вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева на чемпионате мира 2018 года.

14:47 В Волгограде в ДТП со «скорой» и такси пострадали два человека В Волгограде в результате столкновения машины скорой помощи и такси пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

14:43 Акинфеев поблагодарил Путина за создание футбольной инфраструктуры в стране Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле поблагодарил его за создание футбольной инфраструктуры.

14:41 Черчесов: это не ради наград, мы представляли честь и достоинство страны Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал встречу национальной команды с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

14:29 Совфед принял закон об увеличении лимита рекламного времени на телевидении Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме. Об этом сообщает ТАСС.

14:26 Дзюба попросил Путина сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.

14:21 Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды и почётные грамоты футболистам и тренерам сборной России по итогам домашнего чемпионата мира.

14:17 Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили деятельность ОДКБ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе телефонного разговора обсудили деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

14:15 Путин: футболисты сборной России дали всем возможность гордиться страной Российский лидер Владимир Путин обратился к футболистам сборной России на встрече в Кремле.

14:08 Совфед одобрил закон о самостоятельном выборе даты и времени регистрации брака Совет Федерации принял закон, который предоставляет российским гражданам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Об этом сообщает РИА Новости.

14:06 Каррера: «Спартак» в матче с «Оренбургом» начнёт путь за титулом чемпиона Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России.

13:55 Путин назвал Крещение Руси отправной точкой развития российской государственности Президент России Владимир Путин заявил, что Крещение Руси стало отправной точкой развития российской государственности.

13:50 В Союзе писателей Петербурга прокомментировали смерть Войновича Глава Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов в беседе с Пятым каналом назвал смерть писателя Владимира Войновича большим горем и потерей для русской литературы.

13:50 ЦСКА назвал причину вывода из состава хоккеиста Шумакова Хоккейный клуб ЦСКА прокомментировал вывод из состава команды нападающего Сергея Шумакова.

13:48 Совфед одобрил закон об изучении родных языков Совет Федерации одобрил закон об изучении в России родных языков.

13:40 Панова и Воскобоева вышли в финал турнира WTA в Москве в парном разряде Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли в финал теннисного турнира Moscow River Cup в парном разряде.

13:37 Шойгу открыл IV Армейские игры Министр обороны России Сергей Шойгу объявил открытыми IV международные Армейские игры в подмосковном парке «Патриот».

13:25 Совфед принял закон о создании специальных административных районов для иностранных компаний Совет Федерации одобрил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов с льготными условиями для работы зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

13:25 Черчесова наградят орденом Александра Невского Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле будет награждён орденом Александра Невского.

13:20 Очевидец рассказал о нападении на полицейского в центре Москвы Водитель такси Виталий, который стал очевидцем нападения на полицейского возле посольства Словакии в Москве, в беседе с телеканалом «360» рассказал подробности произошедшего.

13:15 В оргкомитете Олимпиады-2020 заявили, что задержки в строительстве объектов не скажутся на тестовых турнирах Представительница оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года Маса Такайя прокомментировала задержки в строительстве спортивных объектов в Токио.

13:12 Правительство выделило Забайкалью более 238 млн рублей на ликвидацию последствий паводка Правительство России выделило Забайкальскому краю 238,3 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

13:00 Патриарх Кирилл рассказал о значимости общей веры и культуры русских, украинцев и белорусов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общая вера и культура русских, украинцев и белорусов является решающим фактором сохранения национальной и духовной подлинности.

12:59 Симонян пожелал Головину с первого дня закрепиться в основном составе «Монако» Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».

12:56 Сестра Кобзона опровергла слухи о том, что народный артист впал в кому Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена в беседе с RT опровергла информацию, что парламентарий впал в кому.

12:50 Совфед одобрил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.

12:46 СМИ: Сарри готов назначить Азара капитаном «Челси», чтобы удержать его в команде Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри готов назначить полузащитника Эдена Азара капитаном команды.

12:44 В Петербурге встретились командующие ВМФ России и ВМС Китая В Санкт-Петербурге прошла встреча главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимира Королёва и командующего Военно-морскими силами Народной освободительной армии Китая Шэнь Цзинлуна. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

12:37 Совфед одобрил закон о безвизовом въезде в Россию по Fan ID до конца года Совет Федерации одобрил закон, который позволяет обладателям паспорта болельщика (Fan ID) въезжать в Россию до конца 2018 года, не оформляя визу.

12:34 Нурмагомедов: хочу, чтобы Макгрегор заплатил за всё Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видит свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

12:32 Пучдемон прибыл из Германии в Бельгию Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон утром в субботу, 28 июля, прибыл в Бельгию из Германии. Об этом информирует El Mundo.

12:20 Черчесов заявил, что будет учить французский язык после перехода Головина в «Монако» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника команды Александра Головина в «Монако».

12:19 Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии Заволжский районный суд Ярославля арестовал младшего инспектора ИК-1 Руслана Цветкова — восьмого подозреваемого по делу об избиении заключённого в ярославской колонии.

12:05 Голодец: российские дети хотят быть похожими на футболистов сборной Вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец заявила, что успешное выступление сборной страны на домашнем чемпионате мира существенно повысило интерес молодого поколения к футболу.

12:04 Совфед принял закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России устанавливается новая памятная дата — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

11:53 На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.

11:51 Футболисты сборной России прибыли в Кремль Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Кремль.

11:44 Совфед одобрил законы о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли Совет Федерации России одобрил два закона о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли, сообщает РИА Новости.

11:40 Черчесов заявил, что сам настаивал на контракте с РФС по схеме «2+2» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что сам настаивал на подписании нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС) по схеме «2+2».

11:38 Фрегат «Адмирал Горшков» включили в состав Военно-морского флота России В Санкт-Петербурге на предприятии «Северная верфь» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщает РИА Новости.

11:32 Совфед одобрил закон о повышении НДС Совет Федерации одобрил закон, с 1 января 2019 года повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18% до 20%. Все действующие льготные ставки сохранены.

11:29 Капитан «Монако» Фалькао поприветствовал Головина на русском языке Нападающий и капитан футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды Александра Головина на русском языке.

11:22 В МЧС предупредили о жаркой погоде в Москве В Москве днём в субботу, 28 июля, ожидается жара. Воздух прогреется до +32 °С, в связи с этим рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

11:14 Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта 28 июля в Министерстве спорта прошла церемония чествования футболистов и тренерского штаба сборной России по футболу по итогам чемпионата мира 2018 года.

11:13 Эксперт объяснил, почему экс-посол США заявил о «вторжении Красной армии» на Украину Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего посла США в Киеве Джона Хербста.

11:02 Из Госдумы отозван законопроект об аккредитации визовых центров Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что из Госдумы был отозван законопроект об аккредитации визовых центров в России. Об этом он написал в Facebook.