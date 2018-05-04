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СТРАНА.ua: на среднюю зарплату на Украине сала можно купить всё меньше

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Согласно исследованию, в 2018 году на среднюю зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом году. Как пишет «СТРАНА.ua», это произошло из-за неравномерности средних зарплат и цен на сало, а также потому, что сало стало лидером подорожания в прошлом году.
СТРАНА.ua: на среднюю зарплату на Украине сала можно купить всё меньше
Reuters

По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, в 2018 году на среднюю зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом году. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом сообщил глава ассоциации Алексей Дорошенко.

«Мы посчитали, сколько можно купить сала за среднюю зарплату в каждой области Украины. Для расчёта взяли данные официальной статистики за март 2017 и 2018 годов. Следует обратить внимание на неравномерность средних зарплат и цен на сало, а также на то, что сало стало лидером подорожания в прошлом году. Так, в 2017 году цена его повысилась на 67%. В этом году за счёт импорта происходит удешевление», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил: расчёты показали, что за год покупательная способность граждан упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 года – 117 кг. Это притом что средняя зарплата на Украине за этот период выросла на 24%.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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