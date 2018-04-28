Большинство русских настроены к Германии «дружественно», и большая часть немцев тоже хотела бы улучшения отношений с Москвой, заявил почётный консул Германии в России Хайно Визе. Этому стремится помешать Вашингтон, который «раскалывает Германию, ЕС и Россию», подчеркнул политик.

«Русские ориентируются на Германию. В большинстве своём они настроены к Германии дружественно», — заявил почётный консул Германии в России и член Российско-Германского форума Хайно Визе в ходе выступления в Крефельде. По словам политика, то же самое справедливо и в отношении немцев, которые хотели бы улучшения отношений с «большим соседом».

«Проблемой» здесь являются американцы, считает консул. «В интересах американцев — раскалывать Германию, ЕС и Россию. Россия помешала вступлению Украины в НАТО», — подчеркнул Визе. «Аннексия Крыма, возможно, нарушила международное право. Но я могу это терпеть, если нет жертв и жителям оказывается поддержка», — добавил политик.

Как пишет журналист Westdeutsche Zeitung Андре Лерх, Визе соотнёс действия Путина с «военными кампаниями Запада». В его речи вновь и вновь звучала критика «одностороннего освещения событий» в немецких СМИ. В то же время российские СМИ тоже занимаются «преувеличениями». Он также не стал отрицать «нарушения и коррупцию в России». Однако вместе с тем внешняя политика Германии по отношению к Москве «лицемерна и лжива», резюмировал почётный консул.