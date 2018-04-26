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Немецкий политик: безопасность в Европе возможна только при взаимопонимании с Россией

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Берлину следует стремиться к активному диалогу с Москвой, так как безопасность в Европе возможна только в условиях взаимопонимания с Россией, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. Как сообщает T-Online, ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к «постепенному и взаимному снятию санкций».
Немецкий политик: безопасность в Европе возможна только при взаимопонимании с Россией
Reuters

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Стефан Вайль выступил против жёсткой политической линии министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в отношении России, сообщает T-Online. «Безопасность в Европе возможна только в случае хорошего взаимопонимания с Россией. Это не исключает критику, например в том, что касается Сирии», — заявил Вайль. — Мы всегда должны быть открыты для диалога с Москвой и принимать в нём активное участие. Это позиция, которой придерживается подавляющее большинство в Социал-демократической партии».

Германия прочно укоренена на Западе, однако, исходя из своего географического положения и истории, должна «особенно интенсивно искать возможности взаимопонимания с Россией», подчеркнул немецкий политик.

Как напоминает издание, в среду премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг также высказалась за отмену ограничений в торговле с Россией. «Мы должны сохранять диалог, чтобы прийти к постепенному взаимному снятию санкций», — заявила она в региональном парламенте.
 
В свою очередь, эксперт по внешней политике из партии Христианско-социальный союз Норберт Рёттген посетовал, что Маас «вновь и вновь подвергается атакам со стороны своей собственной партии из-за своей сбалансированной политики в отношении России». «Тот, кто именно сейчас требует снятия санкций, раскалывает единство Европы и Запада в этом вопросе», — резюмировал эксперт.
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