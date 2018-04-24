Les Echos: французские и немецкие промышленники оказались между молотом и наковальней

Если европейские компании не подчинятся американским санкциям, это может обернуться для них наказанием, а если подчинятся — то меры против них может предпринять уже Россия, пишет Les Echos. Как отмечает издание, поэтому представители немецких и французских компаний призывают своих лидеров договориться с США хотя бы о переходном периоде и о более точных формулировках закона.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны воспользоваться своей поездкой в Вашингтон и обсудить там новые санкции против России, которые опосредованно угрожают европейским государствам, пишет Les Echos. Французский президент сейчас находится в США, а канцлер Германии должна прибыть туда в пятницу.

«Этот вопрос отличается от пошлин США на сталь, но тут тоже пахнет протекционизмом», — пишет издание. Так, новые американские санкции против России угрожают европейским компаниям, которые работают с российскими партнёрами. При этом автор статьи напоминает, как в 2014 году французский банк BNP Paribas оштрафовали почти на $9 млрд за нарушение эмбарго, наложенного на Иран, Судан и Кубу.

Так, например, в этот раз под санкции могут попасть производители автомобилей вроде Volkswagen или аэрокосмическая группа Airbus, если они продолжат покупать алюминий у РУСАЛа. При этом РУСАЛ обеспечивает 30—40% спроса на алюминий в Европе.

В свою очередь, немецкие компании опасаются, что им придётся аннулировать краткосрочные контракты на много сотен миллионов евро. Затронуты могут быть больше 60 немецких предприятий.

И, что хуже, из-за санкций в Европе может сформироваться дефицит глинозёма, из которого производят алюминий. Поэтому немецкие промышленники призывают принять срочные политические меры и сделать послабление для европейских импортёров. По их словам, предприятия хотят как минимум некоего переходного режима и более ясных требований. Например, чтобы США определили, после какой именно границы считается, что компания совершает значительный объём трансакций с лицами, попавшими под эмбарго.

«По словам немецких промышленников, компании, которые работают с российским рынком, оказались между молотом и наковальней: с одной стороны, им угрожают американские санкции, а с другой — их может наказать Россия, если они подчинятся мерам, введённым США», — делает вывод Les Echos.