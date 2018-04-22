Spiegel: антироссийские санкции США грозят Германии острой нехваткой алюминия

Новые американские санкции среди прочего коснулись российского концерна «Русал», являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире. В результате цены на соответствующее сырьё резко выросли, а промышленные организации Германии подсчитали, что их производству грозит опасная нехватка алюминия. Дефицит ощутят и такие крупные отрасли, как производство автомобилей, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.
Немецкой промышленности грозит опасная нехватка алюминия, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Виной тому — американские санкции от 6 апреля, которые в особенности затронули дела российского концерна «Русал» — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.
Как сообщается в статье, эмбарго повысило цены на промежуточный продукт производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение недели, приблизившись к 12-летнему максимуму.
Почти треть сырца алюминия, который импортирует немецкая промышленность, Германия закупает у России и в значительной мере — у концерна «Русал». Кроме того, его дочерняя компания в Ирландии играет на рынке решающую роль.
Согласно докладу, подготовленному немецкой отраслевой федерацией производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия. Немецкая федерация предостерегает о том, что санкции оказывают существенное влияние на торговые потоки, и это будет ощущаться на всех этапах системы снабжения.
Надёжность поставок и предсказуемость динамики цен теперь гарантировать нельзя, и это коснётся в том числе крупных закупающих ресурсы отраслей, таких, как автомобильное производство. Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надёжность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает всё промышленное производство Германии, подчёркивает Der Spiegel.
Американский актёр и режиссёр, обладатель двух премий «Оскар», после разговора с бывшей женой Дженнифер Гарнер согласился пройти курс лечения от алкогольной зависимости в одном из реабилитационных центров США.
Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна предположил, что военный парад в Киеве, проведение которого запланировано в День независимости страны, может вызвать «землетрясение» в России.
Следователи из Варшавы 3 сентября текущего года могут начать работу на месте крушения в Смоленской области самолёта, на борту которого находились представители руководства Польши во главе с экс-президентом страны Лехом Качиньским.
Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал, что в резиденции американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне установлены средства связи российского производства для ведения прямых переговоров с Москвой.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции Вашингтона против Тегерана будут более жёсткими, чем те, которые действовали в отношении Ирана до заключения СВПД по ядерной программе.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно состояния отношений Москвы и Киева.
Президент Италии Серджо Маттарелла в поздравлении, направленном в адрес украинского лидера Петра Порошенко по случаю празднования Дня независимости страны, заявил о важности выполнения минских договорённостей.
Член попечительского совета «Динамо», бывший председатель Счётной палаты России Сергей Степашин привёл в пример нападающего санкт-петербургского «Зенита» полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву, который перешёл из столичного «Динамо».
Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан»* не в состоянии удерживать захваченные территории, однако может продолжать нападения в Афганистане.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание швейцарским банком Credit Suisse счетов, связанных с Россией, ведёт к разрушению мирового финансового порядка.
Независимый орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — Athletics Integrity Unit (AIU) обнародовал результаты проверки в отношении вице-президента IAAF Сергея Бубки на его причастность к коррупционной схеме вокруг Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону договорились продолжать поддерживать санкционные меры в отношении КНДР, заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.