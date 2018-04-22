Der Spiegel Оригинал

Spiegel: антироссийские санкции США грозят Германии острой нехваткой алюминия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новые американские санкции среди прочего коснулись российского концерна «Русал», являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире. В результате цены на соответствующее сырьё резко выросли, а промышленные организации Германии подсчитали, что их производству грозит опасная нехватка алюминия. Дефицит ощутят и такие крупные отрасли, как производство автомобилей, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.
Spiegel: антироссийские санкции США грозят Германии острой нехваткой алюминия
Reuters

Немецкой промышленности грозит опасная нехватка алюминия, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Виной тому — американские санкции от 6 апреля, которые в особенности затронули дела российского концерна «Русал» — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая.

Как сообщается в статье, эмбарго повысило цены на промежуточный продукт производства — оксид алюминия — выросли на 26% в течение недели, приблизившись к 12-летнему максимуму.

Почти треть сырца алюминия, который импортирует немецкая промышленность, Германия закупает у России и в значительной мере — у концерна «Русал». Кроме того, его дочерняя компания в Ирландии играет на рынке решающую роль.

Согласно докладу, подготовленному немецкой отраслевой федерацией производителей металла Wirtschaftsvereinigung Metalle, она незаменима для снабжения Европы оксидом алюминия. Немецкая федерация предостерегает о том, что санкции оказывают существенное влияние на торговые потоки, и это будет ощущаться на всех этапах системы снабжения.

Надёжность поставок и предсказуемость динамики цен теперь гарантировать нельзя, и это коснётся в том числе крупных закупающих ресурсы отраслей, таких, как автомобильное производство. Объединение, представляющее интересы металлургических компаний Германии, призывает политиков как можно скорее найти решение, которое обеспечит надёжность поставок исходного сырья, необходимого для работы отрасли. В противном случае пострадает всё промышленное производство Германии, подчёркивает Der Spiegel.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
алюминий Германия машиностроение металлургия промышленность Россия РУСАЛ санкции США торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров