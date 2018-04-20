Die Welt: России лучше повысить тарифы на пролёт над своей территорией, чем лишать себя американских лекарств

Попытка отомстить за новые санкции Вашингтона может выйти боком самой России, пишет Die Welt. Так как российская и американская экономики несравнимы. Но это не значит, что России нечем ответить. По мнению издания, она, например, может надавить на США, повысив тарифы на пролёт гражданских самолётов над своей территорией. Или же вообще реагировать на санкции, как предлагают некоторые эксперты, совсем нетрадиционно: взять и отменить ограничения для западных инвестиций в России.

После введения новых санкций США Россия стоит перед дилеммой, пишет журналист Die Welt Эдуард Штайнер. «По старой традиции» Москва хотела бы «отомстить», как это было в 2014 году после введения запрета на импорт западной сельскохозяйственной продукции. Российские политики в спешке подготовили законопроект о новых ответных санкциях. «У нас должен быть арсенал ответных мер», — заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

В частности, в законопроекте предлагается запрет импорта западных медикаментов, продуктов питания, программного обеспечения, а также запрет на экспорт российских промышленных металлов, таких как титан. Целью этих мер могут стать не только США, но и те страны Европы, которые подчиняются американскому «санкционному диктату».

Однако может возникнуть проблема — и ущерб от ответных мер понесут не европейские и американские компании, а скорее россияне, отмечает автор материала. К примеру, около трети лекарств на российском рынке — американского производства, в то время как сама Россия экспортирует всего 3% лекарств. «Что касается программного обеспечения, то быстрое импортозамещение невозможно, так как инфраструктура некоторых российских ведомств долгосрочно функционирует на нём», — подчёркивает Штайнер. Запрет на экспорт промышленных металлов тоже нанесёт больше вреда России.

Таким компаниям, как Boeing или Airbus, будет причинён ущерб, однако российская компания ВСМПО-АВИСМА может от этого лишиться 60% своего экспортного продукта и рискует навсегда потерять рынок. «Наибольшее давление Москва сможет оказать на США, повысив тарифы на перелёты западных гражданских самолётов через Россию, так как западные компании в целях экономии топлива предпочитают летать через российскую территорию», — отмечает автор.

Однако, по мнению экспертов, «война санкций» приведёт к ещё большей изоляции экономики России. Уже первые санкции после «аннексии Крыма» в 2014 году в связке с падением цен на нефть привели к двухлетнему экономическому кризису, из которого Россия только медленно выходит, пишет Штайнер. Новые санкции могут вылиться в отток капитала из России на сумму более $49 млрд и сократить экспорт на $3—4 млрд.

По словам экспертов, самый большой риск исходит от возможных российских ответных санкций, поскольку российская и американская экономики «попросту несравнимы» и вред для России будет значительно выше. По мнению профессора Высшей школы экономики Натальи Волчковой, лучше всего отреагировать на санкции «нетипично и неортодоксально»: «полностью устранить ограничения для иностранных инвестиций и облегчить локализацию производства с целью привлечения иностранных технологических, образовательных и финансовых ресурсов». «Уже запрет на импорт в 2014 году показал, что он дорого обходится российским потребителям», — резюмирует автор Die Welt.