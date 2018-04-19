CNBC Оригинал

Трамп: мы введём санкции, когда Россия их действительно заслужит

Материал представлен в переводе ИноТВ
Выступая на совместной пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ, Дональд Трамп заявил, что никто ещё не действовал столь жёстко по отношению к России, как он, сообщает CNBC. Говоря об антироссийских санкциях, президент США заявил, что новые ограничительные меры будут введены, как только Москва действительно будет этого заслуживать.
Сэр, почему нет санкций против России? Почему вы их откладываете?
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы введём санкции. Мы сделаем это, как только они действительно этого заслужат. Это вопрос… Никто не был жёстче по отношению к России, чем президент Дональд Трамп. На фоне усиления армии, на фоне добычи неимоверно огромных объёмов нефти мы в рамках НАТО собрали дополнительно миллиарды и миллиарды долларов. Как мы уже говорили об этом некоторое время назад, недавно — месяц назад — в Сирии у нас произошла очень, очень жёсткая схватка между нашими и российскими войсками. И это очень печально. В этой схватке погибло много людей. Не было ещё никого, кто был бы жёстче меня.
 
Для СМИ что бы я ни делал — это всегда недостаточно жёстко, поскольку так уже они излагают события. Но Россия скажет вам: не было ещё никого, кто был бы жёстче, чем Дональд Трамп. А затем на днях ночью мы нанесли удар по Сирии, который отличался абсолютной точностью. И я остановлюсь на этом. Ведь несмотря на всё вышесказанное: если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, то это хорошо, а не плохо. Просто помните об этом. Если нам удалось поладить с другими странами, это хорошо, а не плохо. Большое всем спасибо!
 
Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.
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источник
CNBC США Северная Америка
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