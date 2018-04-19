Трамп: мы введём санкции, когда Россия их действительно заслужит

Сэр, почему нет санкций против России? Почему вы их откладываете?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы введём санкции. Мы сделаем это, как только они действительно этого заслужат. Это вопрос… Никто не был жёстче по отношению к России, чем президент Дональд Трамп. На фоне усиления армии, на фоне добычи неимоверно огромных объёмов нефти мы в рамках НАТО собрали дополнительно миллиарды и миллиарды долларов. Как мы уже говорили об этом некоторое время назад, недавно — месяц назад — в Сирии у нас произошла очень, очень жёсткая схватка между нашими и российскими войсками. И это очень печально. В этой схватке погибло много людей. Не было ещё никого, кто был бы жёстче меня.

Для СМИ что бы я ни делал — это всегда недостаточно жёстко, поскольку так уже они излагают события. Но Россия скажет вам: не было ещё никого, кто был бы жёстче, чем Дональд Трамп. А затем на днях ночью мы нанесли удар по Сирии, который отличался абсолютной точностью. И я остановлюсь на этом. Ведь несмотря на всё вышесказанное: если мы сможем поладить с Китаем, и если мы сможем поладить с Россией, и если мы сможем поладить с Японией и другими странами, то это хорошо, а не плохо. Просто помните об этом. Если нам удалось поладить с другими странами, это хорошо, а не плохо. Большое всем спасибо!

Дата выхода в эфир 19 апреля 2018 года.