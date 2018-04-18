Эксперт: во встрече Путина и Трампа будет смысл, если её хорошо подготовят

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что президент Трамп всё ещё может и всё ещё желает сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Напрашивается очевидный вопрос: следует ли ему садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным. Что вы скажете?

РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: По существу, я не против этого. В настоящее время отношения между США и Россией менее содержательны, чем отношения между СССР и США в худшие моменты холодной войны. Не думаю, что это в наших интересах. У нас, например, за последние несколько лет не отправлялись делегации конгресса. Мы продолжаем осуществлять взаимные высылки дипломатов. Так что я не против этой встречи, но она должна быть хорошо подготовлена.

Я просто не хочу, чтобы это была личная встреча без закулисной работы, которую выполняют дипломаты. Необходима очень конкретная повестка дня. Президент не подготовлен для ведения переговоров по контролю над вооружениями, он не подготовлен… Дешёвые приёмы тут не сработают. Президенты этим не занимаются. Есть уйма работы, которую они могут эффективно проделать, в частности, по Сирии, по Украине и по контролю за вооружениями. Но это не то, что должны начинать президенты, они в большинстве случаев должны это заканчивать.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2018 года.