T24
Т24: Анкара стоит на пороге нового кризиса в отношениях с Москвой
Анкара стоит на пороге нового большого кризиса в отношениях с Москвой, и подтверждением этому стала информация о том, что Россия может приостановить чартерные полёты в Турцию. Как пишет T24, турецкое руководство не понимает, что русские никогда не говорят ничего просто так, и если не последует должной реакции, то Турция снова может остаться без отдыхающих из России, что будет катастрофой для турецкого туризма.
T24: Россия и Китай отодвигают доллар на второй план
В свете последних событий в экономике становится очевидно, что Россия и Китай создают прочный союз на пути к «дедолларизации» мира. Как считает турецкий портал T24, США чрезвычайно обеспокоены этим альянсом, поскольку утрата долларом ключевой роли в международной торговле является главной угрозой для Америки.