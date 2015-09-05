Т24: Анкара стоит на пороге нового кризиса в отношениях с Москвой

Анкара стоит на пороге нового большого кризиса в отношениях с Москвой, и подтверждением этому стала информация о том, что Россия может приостановить чартерные полёты в Турцию. Как пишет T24, турецкое руководство не понимает, что русские никогда не говорят ничего просто так, и если не последует должной реакции, то Турция снова может остаться без отдыхающих из России, что будет катастрофой для турецкого туризма.