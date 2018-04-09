New York Magazine: Трамп впервые раскритиковал Путина за поддержку Асада

Дональд Трамп долгое время старался не критиковать напрямую своего российского коллегу, пишет New York Magazine. И вот теперь в ответ на якобы совершённую сирийским правительством химическую атаку в Сирии он возложил на «президента Путина, Россию и Иран» ответственность за поддержку Башара Асада.

«Долгое время казалось, что Владимир Путин не может совершить нарушения достаточно сильного для того, чтобы заслужить гнев президента Трампа», — пишет New York Magazine.

Во вмешательство России в американские выборы Трамп не поверил. Когда Путина обвиняли в недопуске оппонентов к выборам, Трамп его лишь поздравил с победой. Отравление в Солсбери также не заставило американского президента назвать своего российского коллегу плохим человеком. И даже когда его администрация вводила новые санкции против России, Трамп «старательно избегал того, чтобы на межличностном уровне враждовать с российским деспотом», пишет автор статьи.

И вот, наконец, в воскресенье химическая атака в Сирии побудила Трампа раскритиковать своего «товарища»: «За поддержку Асада, этого животного, ответственность лежит на президенте Путине, России и Иране». Как напоминает издание, Россия поддерживала режим Асада с самого начала гражданской войны в стране. Сейчас и Москва, и Дамаск отрицают, что в Сирии использовалось химическое оружие.

«И хотя Трамп совершил прорыв, признав, что Путин сделал что-то плохое, он тут же вернулся к более знакомой позиции», — пишет New York Magazine: в следующем сообщении он раскритиковал Обаму за то, что тот не уничтожил Асада в своё время.