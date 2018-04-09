WSJ: Сирия считает, что за ракетным ударом по её авиабазе стоит Израиль

Сирийская военно-воздушная база Т4 в районе Пальмиры подверглась ракетному обстрелу, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, хотя на данный момент точно не известно, кто стоит за этим ударом, сирийские СМИ считают, что его нанёс Израиль, стремящийся не допустить усиления позиций Ирана в регионе.

Утром понедельника сирийская военно-воздушная база подверглась ракетному обстрелу. Это произошло после предположительной химической атаки на окраине Дамаска, из-за которой погибли десятки гражданских лиц, пишет The Wall Street Journal.

Направление ракетного удара указывает на то, что за атакой может стоять Израиль. Кроме того, сирийским военным удалось сбить восемь ракет. Тем не менее в ходе удара погибло некоторое количество сирийских военнослужащих, отмечает издание, ссылаясь на данные сирийских СМИ, «поддерживающих режим».

Израильские военные отказались давать по этому поводу комментарии, следуя их обычной практике, которая заключается в том, чтобы не подтверждать, но и не опровергать авиаудары в Сирии.

Судя по всему, целью ракетного удара была база Тифор (Т-4) в провинции Хомс неподалёку от Пальмиры. В феврале Израиль обвинил «сирийский режим» в том, что тот позволил Ирану развернуть там базу, чтобы снабжать «Хезболлу» оружием, напоминает газета.

Тель-Авив неоднократно предупреждал, что не потерпит долгосрочного присутствия Ирана в Сирии и готов пойти на конфликт, чтобы не допустить закрепления позиций Тегерана на северной границе Израиля.

Ракетный удар произошёл всего через день после того, как мировые лидеры осудили предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия заплатит «большую цену» за это нападение и вместе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном пообещал «сильный, совместный ответ».

На данный момент не совсем ясно, была ли ракетная атака прямым ответом на применение химического оружия. Чиновники Пентагона заявили по этому поводу, что США не наносили по Сирии никаких ударов.

Израильские чиновники также отрицательно отреагировали на эту химатаку. Кроме того, не так давно министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Тель-Авив будет действовать на Ближнем Востоке самостоятельно, особенно учитывая заявления Трампа о скором выводе американских войск из Сирии.