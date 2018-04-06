Американский генерал поддержал идею Трампа о выводе войск США из Сирии

Несмотря на то что вашингтонские элиты «пришли в ужас» от предложения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, тщательный анализ показывает, что Трамп прав: вывод американских войск из Сирии укрепляет национальную безопасность США, утверждает американский генерал-лейтенант в отставке Дэниел Дэвис. «Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев», — считает Дэвис.

Президент США Дональд Трамп многих удивил на прошлой неделе своими словами о том, что американские войска «очень скоро покинут Сирию» и вернутся на родину — «туда, где их дом, туда, где они хотят быть». И хотя вашингтонские элиты «пришли в ужас» от такого предложения, тщательный анализ показывает, что Трамп прав: вывод американских войск из Сирии укрепляет национальную безопасность США, утверждает американский генерал-лейтенант в отставке Дэниел Дэвис.

После заявления, сделанного Трампом на прошлой неделе, издание The Hill сообщило о том, что «некоторые из советников Трампа по национальной безопасности порекомендовали оставить американские войска в Сирии ещё как минимум на пару лет, для того чтобы убедиться в том, что повстанцы не отвоёвывают территории, а также для того, чтобы держать Иран на расстоянии».

«И как бы ни хотел какой-нибудь американский чиновник реализовать эти две цели, я, основываясь на своём опыте участия в четырёх военных группах в этом регионе, могу подтвердить, что их совершенно невозможно достичь военным путём, — рассказывает отставной генерал-лейтенант. — Более важным является то, что, даже если этих целей можно было бы достичь военным путём, нам всё ещё необходимо избегать любого не ограниченного по времени военного обязательства, которое не связано с безопасностью США».

«Исламское государство»* было «ходячим трупом» с того самого дня, когда оно захватило территории в Сирии и Ираке. Многие ошибочно считают, что, если бы США не отправили войска, чтобы оказать помощь в борьбе против ИГ в Мосуле и Ракке, ИГ сохраняло бы контроль за территориями в Сирии и Ираке.

Радикальные исламисты представляли экзистенциальную угрозу как для правительства Багдада, так и для Дамаска, не говоря уже о пограничных государствах — Турции и Иране, — и если бы не вмешательство США, эти страны начали бы бороться с ИГ и победили бы его.

Поддержка США, конечно, ускорила это поражение, но цена, которую за это пришлось заплатить, была неоправданной с точки зрения безопасности США, считает автор статьи.

Как было ясно с самого начала, ИГ действительно проявляло жестокость и бесчеловечность, но у него не было навыков, необходимых для эффективного управления: оно не могло управлять своей землёй, строить устойчивую экономику и проводить региональную или международную торговлю, необходимую для выживания. По словам американского генерал-лейтенанта, ИГ «суждено было потерпеть неудачу».

Вместо того чтобы заставлять страны, которым непосредственно угрожает ИГ, защищать свои территории, Вашингтон истратил ценные ресурсы, которые могли бы пойти на обеспечение более высокой оперативной готовности, модернизацию или другие более важные цели.

«Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев», — считает Дэниел Дэвис.

Не в интересах Америки оставаться в Сирии ради таких далёких от безопасности и процветания США целей. Сирия всё ещё втянута в гражданскую войну, в которой замешано множество групп и повстанцев, пытающихся достичь различных целей. Этот нерешённый конфликт должен касаться их самих, а не США.

Многие опасаются, что вывод американских войск из Сирии ознаменует победу России. Эта озабоченность также неуместна, считает Дэниел Дэвис. Россия испытывает постоянный интерес к Сирии из-за своего единственного ближневосточного порта в Тартусе.

Пока Асад будет у власти, Россия будет продолжать удерживать его, независимо от того, останутся ли США в стране или уйдут. Россия если что и «выигрывает» от вывода войск США, так это возможность остаться «главным владельцем сирийской катастрофы» и всех стратегических издержек, которые с этим связаны. Влияние США на Ближнем Востоке остаётся крепким и полным, и США по-прежнему будут останавливать Россию даже после того, как небольшой контингент американских войск вернётся домой.

Оставляя военную силу на неопределённый срок в Сирии, США не достигнут даже частичного успеха. «Президент Трамп поступил правильно, высказав предложение о выводе американских войск из Сирии», — считает американский генерал-лейтенант в отставке Дэниел Дэвис.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.