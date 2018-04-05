Daily Mail: «неправдоподобный альянс» России, Турции и Ирана бросает вызов США

Проведя в Анкаре переговоры, лидеры России, Турции и Ирана «зацементировали свой неправдоподобный альянс по Сирии» и бросили тем самым вызов Соединённым Штатам, пишет Daily Mail. Укрепление связей между этими тремя странами вызывает обеспокоенность у США, поскольку влияние Вашингтона в Сирии ослабевает, к тому же американский лидер Дональд Трамп подумывает о выводе своих войск из арабской республики.
Лидеры России, Турции и Ирана провели в Анкаре встречу, на которой «зацементировали свой неправдоподобный альянс по Сирии», бросая тем самым вызов США и влиянию Запада в регионе, пишет Daily Mail.
В своём совместном заявлении Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани пообещали «продолжать активное сотрудничество по Сирии ради достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими сторонами».
Лидеры России, Ирана и Турции также пообещали работать над постройкой в Восточной Гуте больницы для раненых мирных граждан и над возвращением сирийских беженцев домой.
Однако, как отмечает издание, укрепление связей между тремя государствами вызывает озабоченность у США, поскольку способность Вашингтона оказывать влияние на будущее Сирии ослабевает, кроме того, президент Трамп открыто подумывает о выводе войск из арабской страны, а также об отказе от поддержки курдов.
«Мы решительно настроены вытащить Сирию из трясины. В Турции не будет мира до тех пор, пока мира не будет в Сирии», — заявил Эрдоган в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции.
«Для кризиса в Сирии нет варианта с военным решением, и нам нужно сотрудничать, чтобы положить конец войне в этой стране, — заявил, в свою очередь, Роухани. — Мы должны следовать мирным методам, нам нужно помочь сирийцам вернуться в их дома как можно скорее».
Саммит в Анкаре стал второй подобной встречей после трёхсторонних переговоров в Сочи в ноябре прошлого года. Очередной трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана пройдёт в Тегеране, однако пока не сообщалось о том, когда именно состоится встреча лидеров трёх государств, указывает Daily Mail.
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