Daily Mail: «неправдоподобный альянс» России, Турции и Ирана бросает вызов США

Лидеры России, Турции и Ирана провели в Анкаре встречу, на которой «зацементировали свой неправдоподобный альянс по Сирии», бросая тем самым вызов США и влиянию Запада в регионе, пишет Daily Mail.

В своём совместном заявлении Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани пообещали «продолжать активное сотрудничество по Сирии ради достижения долгосрочного перемирия между конфликтующими сторонами».

Лидеры России, Ирана и Турции также пообещали работать над постройкой в Восточной Гуте больницы для раненых мирных граждан и над возвращением сирийских беженцев домой.

Однако, как отмечает издание, укрепление связей между тремя государствами вызывает озабоченность у США, поскольку способность Вашингтона оказывать влияние на будущее Сирии ослабевает, кроме того, президент Трамп открыто подумывает о выводе войск из арабской страны, а также об отказе от поддержки курдов.

«Мы решительно настроены вытащить Сирию из трясины. В Турции не будет мира до тех пор, пока мира не будет в Сирии», — заявил Эрдоган в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции.

«Для кризиса в Сирии нет варианта с военным решением, и нам нужно сотрудничать, чтобы положить конец войне в этой стране, — заявил, в свою очередь, Роухани. — Мы должны следовать мирным методам, нам нужно помочь сирийцам вернуться в их дома как можно скорее».

Саммит в Анкаре стал второй подобной встречей после трёхсторонних переговоров в Сочи в ноябре прошлого года. Очередной трёхсторонний саммит России, Турции и Ирана пройдёт в Тегеране, однако пока не сообщалось о том, когда именно состоится встреча лидеров трёх государств, указывает Daily Mail.