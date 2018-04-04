N-TV: Путин для Турции — «дорогой друг», даже если НАТО этому не радо

Москва и Анкара развивают сотрудничество в самых разных сферах, от туризма до атомной энергетики и обороны. При этом даже недовольство партнёров по НАТО не удерживает Эрдогана от сближения с Россией и ускорения сделки по покупке российских ракетных систем С-400, а Владимира Путина турецкий президент называет «дорогим другом», сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В первый день своего визита в Анкару российский президент Владимир Путин объявил об ускоренных поставках зенитных ракетных систем С-400 Турции, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Вместе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудили выполнение соглашения о поставке вооружений и договорились о сокращении сроков его реализации. Помимо этого, Путин и Эрдоган решили расширить сотрудничество и за пределами оборонной сферы, отмечает издание.

В прошлом году Москва и Анкара заявили о проведении сделки по купле-продаже вооружений, напоминает автор статьи. На нынешней встрече Эрдоган снова высказался в защиту решения приобрести российские С-400, критикуемого партнёрами Турции по НАТО. По мнению турецкого лидера, решение по этому поводу должно быть за Анкарой. На данный момент соглашение с Россией заключено. Между тем в НАТО звучат опасения по поводу «стратегического направления» Турции, а также сомнения относительно того, совместимы ли российские системы с техникой западного оборонительного союза.

Более того, мнения Турции и многих других стран НАТО расходятся также в том, что касается оценки нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и позиции по гражданской войне в Сирии. В частности, США поддерживают курдских повстанцев на севере Сирии, в то время как Турция, напротив, сражается с ними, отмечается в статье.

На встрече с российским лидером Эрдоган подчеркнул: тот факт, что первая заграничная поездка его «дорогого друга» Путина с момента переизбрания на пост президента привела его в Турцию, свидетельствует о важности двусторонних отношений Москвы и Анкары. По данным российской стороны, Эрдоган и Путин в прошлом году встречались восемь раз и созванивались более 20 раз.

Перед началом официальных переговоров главы обоих государств дали старт строительству первой атомной электростанции в Турции, которая будет воздвигаться под руководством государственного концерна «Росатом». За началом строительства Эрдоган и Путин наблюдали из Анкары по видеотрансляции, сообщает немецкий телеканал.

Турецкий лидер при этом говорил об «историческом моменте» в отношениях двух государств, а глава Кремля отметил, что в этот день происходит строительство не только первой турецкой АЭС, но и фундамента для атомной промышленности в Турции.

Новая АЭС должна начать работу в 2023 году, ещё через два года должны быть подключены к сети все четыре реактора. После этого электростанция будет покрывать свыше 10% потребности Турции в энергии. Расходы на строительство составят порядка €16,2 млрд.

Также Эрдоган сообщил о развитии торговых отношений и туристического бизнеса с Россией. В прошлом году товарооборот двух стран увеличился на 32% — до $22 млрд. По словам турецкого лидера, цель состоит в том, чтобы достичь отметки $100 млрд. Правда, когда именно это должно произойти, Эрдоган не уточнил, сообщается на сайте N-TV.