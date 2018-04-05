Немецкий эксперт: встреча Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре — «шоу, не приближающее перемирия в Сирии»

Встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре и демонстрация их солидарности представляет собой «шоу», которое не приближает перемирия в Сирии, заявил в интервью Deutschlandfunk немецкий политолог Удо Штайнбах. Каждый из участников конфликта преследует собственные интересы, которые имеют мало отношения к будущему Дамаска, отметил эксперт.

На встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре речь идёт «не о Дамаске и будущем режима», заявил в интервью Deutschlandfunk немецкий политолог Удо Штайнбах. По его словам, Путин, Эрдоган и Хасан Рухани находятся под «давлением Запада», что сближает их и вынуждает демонстрировать солидарность. Однако до перемирия далеко, и позиции сторон отличаются. К примеру, Эрдоган заявил о том, что его кампания против курдов продолжится. «Всё это — шоу и не приблизит перемирие в Сирии», — подчеркнул Штайнбах.

Путин преследует в Сирии свои интересы, которые не обязательно имеют отношение к Дамаску, а касаются ситуации на севере Сирии, где Турция бросает вызов НАТО. Иранцы также не заинтересованы в мире. Им бросает вызов Дональд Трамп, и никто не знает, как сложится будущее ядерного соглашения. В свою очередь, Эрдоган заинтересован, прежде всего, в победе над курдами. Таким образом, речь идёт о «политике насилия, о соперничестве, и только в малейшей степени о будущем Дамаска», отметил Штайнбах.

Тот факт, что ООН больше не играет главную роль и подчиняется чужой воле — это следствие не столько эффективной политики Путина, Эрдогана и Рухани, сколько того, что ООН постоянно блокируется. Из всех трёх лидеров Путин — «самый стабильный». У Рухани в настоящее время внутриполитические «проблемы» в Иране, которые только увеличатся в связи с протестами. Будущее Эрдогана связано с выборами 2019 года, и он делает всё, чтобы выиграть на них. Таким образом, у собравшихся в Анкаре лидеров имеются не только внешнеполитические разногласия, но и «внутриполитические заботы».

С одной стороны, Башар Асад — это «лакей Москвы», а с другой — он независим в том плане, что пытается достичь своей цели вести переговоры только после полного восстановления государственного суверенитета Сирии. Что касается Дональда Трампа, то он хочет «выйти из игры». Однако для него первоочередное значение имеет не Асад и не стабильность Сирии, а Иран. Политика Трампа нацелена против Ирана и на сближение между Израилем и Саудовской Аравией, и поэтому Тегеран не готов уйти из Сирии, резюмировал политолог.