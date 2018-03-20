Hill: Трамп и саудовский принц обсудят, как заставить Россию «заплатить»

На встрече президента США с наследным принцем Саудовской Аравии центральной темой станет поиск совместных способов «вынудить Россию заплатить» за её действия на Ближнем Востоке, пишет The Hill со ссылкой на представителя Белого дома. По словам чиновника, Дональд Трамп намерен обратить внимание на то, что Москва поддерживает сирийское правительство и препятствует наказанию Ирана, который подозревают в вооружении йеменских повстанцев.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Дональд Трамп планирует поднять вопрос о том, как именно «вынудить Россию заплатить» за её действия на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил высокопоставленный чиновник Белого дома, передаёт The Hill.

«Прежде всего центральной темой дискуссии станет поиск совместных способов заставить Россию заплатить за её активность в Сирии и её поддержку распространения иранских ракет в Йемене. Всё это грозит обострить существующий кризис и ведёт к масштабной региональной катастрофе», — заявил представитель администрации Трампа.

По словам чиновника, американский президент намерен обратить внимание на российскую поддержку правительства Башара Асада в Сирии. Кроме того, он напомнит о февральском решении Москвы наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, призванную оказать давление на Иран, который подозревают в нарушении запрета на поставки оружия повстанцам-хуситам в Йемене.

«Часть беседы будут касаться того, как Россия пытается эксплуатировать эти ситуации, обращая их в свою пользу. Они блокировали резолюцию Совбеза ООН, которая налагала ответственность на иранский режим, но в то же время обращались к саудовцам и предлагали высокотехнологичные системы ПВО», — отметил представитель Белого дома.

Несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия находятся по разные стороны сирийского конфликта, отношения между двумя странами, по всей видимости, улучшаются. И это вызывает беспокойство у американской стороны, подчёркивает The Hill.

По мнению издания, неизвестно, будет ли Трамп публично комментировать содержание своего разговора с саудовским принцем. Ведь в то время как его администрация вводит новые санкции и выступает с жёсткими заявлениями в адрес Москвы, сам президент ведёт себя довольно сдержанно.

Между тем в ближайшие дни сенат должен принять решение о прекращении поддержки военной кампании, которую Саудовская Аравия проводит в Йемене. Эта инициатива встретила протест со стороны правительства Трампа, которое надеется на увеличение продаж оружия Эр-Рияду.