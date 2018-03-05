Radio Notre Dame: у России много проблем, но это не отменяет её важности

Несмотря на «неблестящие» социально-экономические реалии современной России, она остаётся важным игроком на мировой арене в силу своих размеров и геополитического расположения, отмечает Radio Notre Dame. По мнению автора статьи, внешнеполитическое сближение России и Франции необходимо по причине исторических связей двух стран, а также необходимости совместной работы по решению ближневосточных конфликтов.

«Историю России можно коротко описать с помощью трёх чисел», — пишет журналист Radio Notre Dame Марион Дюшен. Эти числа: 25 млн убитых большевиками, 27 млн жертв Великой Отечественной войны и четырёхзначный уровень инфляции после распада СССР.

«Мужество народа достойно восхищения и в своё время было описано такими писателями, как Толстой и Достоевский», — добавляет автор статьи. Однако каковы социально-экономические реалии сегодняшней России? — задаётся вопросом автор.

«Неблестящие», — заключает журналистка, отмечая продолжающуюся убыль населения и отсутствие современных технологий в промышленности за исключением военного сектора.

ВВП России составляет всего половину от французского, 1/12 американского, 1/10 китайского и находится на уровне между Испанией и Южной Кореей. «И этот достаток приходится на 144-миллионное население страны», — обращает внимание автор статьи.

Из чего складывается российский ВВП? «В большей степени из газа, нефти и природных материалов, при этом сельское хозяйство и промышленность занимают незначительное место на мировом рынке», — считает журналистка. Ядерная промышленность также переживает упадок, как и космическая отрасль. Гражданская авиапромышленность не может соревноваться с западной, «поскольку все доступные средства направляются в военный сектор».

Единственным исключением, по мнению автора, являются российские автомобили, производимые концерном Renault Nissan.

«Разумеется, Москва входит в число пяти держав — членов Совета Безопасности ООН, но это всего лишь наследие прошлой войны», — уверена Дюшен.

Однако, по её мнению, имеются и позитивные моменты.

Во-первых, государственный долг России незначителен (12% от ВВП), а её торговый баланс остаётся положительным.

Второй позитивный момент связан с образованием: российская рабочая сила квалифицированна, а молодёжь хорошо образованна.

В-третьих, Россия остаётся важным игроком на мировой арене — в первую очередь по причине своей географической протяжённости. Её площадь превышает площадь Франции в 30 раз, она граничит с Китаем, странами Северной Европы, Польшей, Украиной и даже с Северной Кореей.

Что касается российской политики, здесь сюрпризов не предвидится, уверена Марион Дюшен.

После выборов 18 марта Владимир Путин вновь займёт свой пост, пишет журналистка.

При всём этом внешнеполитическое сближение России и Франции остаётся необходимостью. В первую очередь по историческим причинам. «Франция всегда была для России образцом», — уверена автор статьи. Во-вторых, из-за геополитических соображений: «Россия — это географическое продолжение Европы и её социологическое продолжение».

Что касается насущных проблем, Франции необходимо прийти к согласию с Россией по вопросу конфликтов на Ближнем Востоке. «Откладывать нельзя», — призывает журналист Radio Notre Dame.