«Ощущение третьего мира»: эксперт TV5 Monde объяснил, зачем Путин заговорил об экономике

В своём очередном послании Федеральному собранию Владимир Путин непривычно много говорил об экономических и социальных проблемах России, отмечает TV5 Monde. Причина в том, что плачевное состояние российской экономики и инфраструктуры вместе с войной в Сирии вызывают всё более ощутимое недовольство в российском обществе, считает обозреватель телеканала Сильман Зегиду.

Владимир Путин, настроенный по своему обыкновению решительно, похвалявшийся военной и ядерной мощью России, готовится к своему четвёртому сроку. Глава Кремля предупредил Запад о том, что отныне ему лучше, цитирую: «послушать Россию». При этом он непривычно много говорил об уровне жизни россиян. Путин обязуется в два раза сократить уровень бедности, который, по его оценке, является «недопустимым», несмотря на то, что сам он находится у власти уже почти 20 лет. Всё это требует пояснения. К нам присоединяется Сильман Зегиду. Добрый вечер, Сильман.

СИЛЬМАН ЗЕГИДУ, обозреватель TV5 Monde: Добрый вечер.

Редко услышишь, как Владимир Путин обращается к экономическим и социальным темам. Означает ли это, что российская экономика находится в столь катастрофической ситуации?

СИЛЬМАН ЗЕГИДУ: Больше того. Спустя почти 30 лет после распада СССР Россия так и не смогла перебороть «советский синдром». Когда-то говорили, что Советский Союз — это Дагомея (сегодняшнее Буркина-Фасо) плюс атомная бомба. Это военная и ядерная супердержава, но это бедная супердержава.

Россия — одна из стран с самой обветшалой инфраструктурой, промышленные активы которой были созданы ещё в 50-е годы. Эту гигантскую страну, площадью 15 миллионов квадратных километров, связывают автодорожные и железнодорожные сети, построенные в прошлом веке. А в некоторых районах сельской местности, к примеру, уровень медицины и смертности эквивалентен уровню Пакистана.

И это при том, что, как отметил Путин, после его прихода к власти в 2000 году в России было 40 миллионов человек, живущих за чертой бедности, — это треть населения. Сегодня таких осталось «всего» половина, и он намерен сократить их число ещё в два раза.

Попросту говоря, всё, что экспортирует Россия, — это нефть, газ и оружие. Оружие остаётся процветающей сферой, но на нефть и газ цены на мировом рынке снизились на треть. Таким образом, по стране серьёзно ударила рецессия. Прибавим к этому

продолжающиеся европейские санкции, связанные с украинским вопросом.

В общем, в России, за пределами Москвы или Санкт-Петербурга, иногда создаётся впечатление, что находишься в Пакистане или стране третьего мира. Положение тяжёлое, я думаю, Путин это понял. Он посвятил больше часа разговору об экономических проблемах не только потому, что люди живут в тяжёлых условиях — особенно это касается пенсионеров, для которых в большинстве больниц даже нет компьютерной томографии, — но ещё и потому, что война в Сирии, которая стоит денег, не говоря уже о жизнях, вызывает всё более ощутимое недовольство.

Спасибо за ваше пояснение, Сильман.

Дата выхода в эфир: 1 марта 2018 года