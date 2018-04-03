DWN: ИГ — лишь предлог сверхдержав для борьбы за сирийские природные ресурсы

Под предлогом борьбы с ИГ в Сирии идёт война за природные ресурсы, в частности, за богатые газовые месторождения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Стратегические интересы США и Европы в сирийском конфликте продиктованы стремлением помешать планам России и её союзников играть важную роль в энергетической политике и расширить своё влияние, добавляет издание.

Американские, британские, французские, израильские и российские энергетические концерны могут быть главными бенефициарами военных операций в Ираке и Сирии, которые официально ведутся с целью борьбы с ИГ*, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Также они не заинтересованы в том, чтобы в Дамаске действовало суверенное правительство, так как оно захотело бы само эксплуатировать нефтяные и газовые месторождения или разделило бы их между несколькими концернами, а не предоставила бы их одной сверхдержаве. В военном плане сложилась ситуация, которая благоприятна для России, и тем самым для её союзников: Ирана, Турции и Китая. Война в Сирии в ближайшем будущем не завершится, так как речь идёт об «очень серьёзных экономических и геополитических интересах», отмечает издание.

По данным ведущего научного сотрудника французского энергетического концерна VGG Veritas Стивена Боумана, на Ближнем Востоке интерес представляют Левантинский, Кипрский и Латакийский шельфовые бассейны. В 2010 году стало известно, что британская компания Shell намерена тесно сотрудничать с сирийским правительством для развития газодобычи. Однако в 2011 году планы Shell и других нефтяных концернов были неожиданно нарушены. В 2014 году американский Институт стратегических исследований опубликовал отчёт о том, что американские и британские стратеги видят в газовых ресурсах Средиземного моря шанс по «усилению независимости Европы от российского газа». В отчёте также сказано, что для защиты сирийских газовых месторождений «потенциально необходимы военные меры». «Дипломатическая и военная поддержка США играет ключевую роль в сложном геополитическом ландшафте восточного Средиземноморья. Её значимость только возрастёт, если ценность природных ресурсов вырастет», — добавлено в отчёте американского института. По словам американских экспертов, сирийский конфликт положил конец совместным планам Асада и России использовать Сирию как перевалочный пункт для поставок газа в Европу.

Стратегические интересы США и Великобритании в Сирии обусловлены тревогой о том, что Иран вместе с Россией может играть значительную роль в энергетической политике и расширить своё влияние, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Война и санкции негативно отразились на деятельности сирийского энергетического сектора. Когда началась война, перспектива Сирии стать важной страной транзита энергоресурсов в Ирак, Средиземноморье и Европу сильно уменьшилась», — заявили специалисты Геологической службы США. Однако после того, как Москва вмешалась в сирийский конфликт, Россия и Сирия взяли под свой контроль конечные точки возможных газопроводов. Кроме того, российский флот защитил шельфовые ресурсы у берегов Сирии. Ещё в 2016 году министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил: «Мы чётко видим, что в Ираке и Сирии идёт энергетическая война и ИГ используется как инструмент этой борьбы за раздел». «Под предлогом ИГ здесь делаются совсем другие расчёты», — резюмировал политик.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.