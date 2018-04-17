Макрон рассказал журналистам, что он — «ровня Путину»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает себя «ровней» российскому коллеге Владимиру Путину. Этой мыслью он поделился с журналистами после воскресного интервью французским СМИ, сообщает 7sur7. Макрон также отметил, что дал приказ об ударе по Сирии, чтобы заставить Путина вспомнить о существовании Франции, и выразил уверенность в том, что такой шаг в итоге приведёт к установлению мира в этой стране.

После своего воскресного интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического интернет-издания Médiapart Эдви Пленелю, французский президент Эммануэль Макрон пропустил с журналистами «стаканчик» в компании своих министров, сообщает бельгийский информационный сайт 7sur7. Об этом, по данным издания, поведали в интервью RMC сами Бурден и Пленель, для которых данная встреча в формате «без галстуков» стала «поводом узнать побольше об участии Франции в сирийском кризисе, а также о том, как Макрон демонстрирует перед Путиным свою военную «мужественность».



По словам Жан-Жака Бурдена, президент Макрон, беседуя о России с его женой, которая также присутствовала на встрече, заявил: «Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии». «Посмотрим, действительно ли это решение приведёт к миру в Сирии», — «сдержанно» прокомментировал заявления президента Бурден.



Обоих журналистов также изрядно удивило присутствие на встрече министров из правительства Макрона. «У министров вообще-то другие дела есть. Какого чёрта они там забыли?» — «откровенно» вопрошал Эдви Пленель.



Вместе с тем журналисты похвалили президента за то, что он общался с ними в личной беседе так же непринуждённо, как и перед камерами. «После интервью он был таким же, каким во время него, — рассказал Бурден. — Он словно продолжал участвовать в передаче. Он даже нам сказал: «Если хотите, можем так хоть до полуночи разговаривать». Ему это нравится».