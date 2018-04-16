Марин Ле Пен: Макрон прекрасно знает, что нарушил международное право

В своём интервью французским СМИ Эммануэль Макрон постарался оправдать совместный удар Франции, США и Великобритании по Сирии, апеллируя к тому, что это было решение международного сообщества. Однако, как заявила его соперница Марин Ле Пен в эфире France 2, это ложь, поскольку международное сообщество представлено в ООН, а там никакого голосования по этому поводу не проводили.

На ваш взгляд, дал ли глава государства достаточно конкретный ответ на вопрос о доказательствах, на основании которых была проведена интервенция в Сирии?



МАРИН ЛЕ ПЕН, глава партии «Национальный фронт»: Ни в коей мере, и вы это знаете. И французы это понимают. На самом деле эта часть разговора была как минимум жалкой. Президент Франции сам прекрасно знает, что нарушил международное право. Поэтому он пытается создать понятие о международной легитимности…



Он говорит, что вмешательство осуществляло именно международное сообщество.



МАРИН ЛЕ ПЕН: Но это ложь. Международное сообщество не вмешивалось, потому что голосования в ООН не было. Международное сообщество нельзя сводить к Соединённым Штатам, Великобритании и Франции, которая за ними следует. Послушайте, в этом нет никакого смысла.



Марин, вы ставите под вопрос сам факт, что в сирийской Гуте было использовано химическое оружие?



МАРИН ЛЕ ПЕН: Я ничего под вопрос не ставлю, потому что у меня сведений не больше, чем у Эммануэля Макрона, который оказался не в состоянии представить ни малейшего начального доказательства, которое бы оправдывало военные удары, — ни малейшего начального доказательства.



Кадры и свидетельства неправительственных организаций, которые там находятся, — этого вам недостаточно? Вы больше доверяете тому, что говорит Владимир Путин, чем тому, что говорит ваш президент?



МАРИН ЛЕ ПЕН: Я никому не доверяю, я доверяю лишь международным инспекторам, которые прибыли туда в субботу, чтобы провести расследование и представить свои выводы. Не успели они приземлиться, как Эммануэль Макрон решил осуществить эти военные удары. Я говорю французам: нас уже обманывали, когда трясли пробирками, которые должны были доказать существование оружия массового поражения (в Ираке. — ИноТВ). Так что да, обжёгшись на молоке, на воду дуешь. И мне жаль об этом напоминать, но нельзя осуществлять интервенцию в иностранное государство — поскольку именно это и есть нарушение международного права, — когда у нас нет никаких доказательств, и мы даём время международным инспекторам, которые приехали на место, чтобы представить свои выводы.



Марин Ле Пен, ваша позиция сегодня оказывается ближе к России, чем к позиции собственной страны и собственного президента.



МАРИН ЛЕ ПЕН: Извините, но эти слова для меня недопустимы. Моя позиция максимально близка интересам Франции и французов. Ведь кто станет испытывать на себе последствия военных ударов? Французы.



Какие последствия?



МАРИН ЛЕ ПЕН: Да те же самые, что, например, последовали за интервенцией в Ливию. Я была против интервенции в Ливию. И вы нас обвиняли в том, что мы близки к господину Каддафи и так далее… Но на самом деле всё, о чём мы говорили, осуществилось: дестабилизация Ливии, укрепление «Исламского государства»* и отсюда массовые потоки мигрантов.



Так вот, какие последствия в Сирии? Скажите мне чётко, что в Сирии?



МАРИН ЛЕ ПЕН: Да ровно те же самые. Ведь президент Франции ясно сказал, что его цель — сменить политический режим. Как Николя Саркози хотел голову Каддафи, он хочет голову Башара Асада. Проблема в том, кто будет после Башара Асада. И я могу вам сказать, что в этот момент власть в Сирии получат фундаменталисты ИГ и все те группировки, что их поддерживают. Они широко откроют двери Сирии, что приведёт к потоку мигрантов и осложнит проблему, которую мы сейчас испытываем.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.