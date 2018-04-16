WSJ: Трамп хотел нанести удары по российским объектам в Сирии — но его образумили
Президент США Дональд Трамп внял доводам министра обороны Джеймса Мэттиса, призывающего его к осторожности, и решил нанести по Сирии как можно более сдержанный удар, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
По итогам нескольких напряжённых встреч в Белом доме президент и его советники сошлись на наиболее умеренном варианте ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии из тех, что предложил Пентагон: мощная атака по трём объектам, связанным с химическим оружием.
Президент остановил выбор на этом варианте во многом из-за весомого влияния министра обороны Мэттиса. Учитывая желание президента дать жёсткий ответ на предполагаемую химическую атаку, Мэттис представил на рассмотрение три варианта применения военной силы.
Самым ограниченным вариантом была бомбардировка нескольких объектов, имеющих отношение к сирийскому потенциалу в области химического оружия. Затем шла атака на более широкий спектр целей, включая химические комплексы и командные центры.
Самым же жёстким вариантом был удар по российской противовоздушной обороне, который должен был нанести серьёзный ущерб военному потенциалу «режима», не задев его политически.
В итоге Трамп отдал предпочтение смеси первого и второго планов: умеренная ракетная атака, которая, по словам администрации президента, нанесла решительный удар по химическому потенциалу Асада.
Хотя Трамп настаивал на том, чтобы его команда также рассмотрела удар по российским и иранским объектам в Сирии, Мэттис выступил против плана. Постпред США при ООН Никки Хейли также выступила за более жёсткий ответ на химическую атаку, однако глава Пентагона предупредил о том, что подобный удар может вызвать опасный ответ со стороны Москвы и Тегерана.
По словам источников газеты, новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который ранее выступал за военные действия против Ирана и Северной Кореи сыграл определённую роль в принятии компромиссного плана.
Болтон, осознавая, что его считают человеком, склонным к военным решениям, выступил за «разрушительный» удар по «режиму Асада», но не самый агрессивный. Болтон знал, что Трамп питает уважение к Мэттису, поэтому вполне мог решить, что уступить главе Пентагона — учитывая, что он лишь недавно приступил к своим обязанностям, — будет мудро.
Советник по нацбезопасности также осознавал, что самый жёсткий вариант может ещё глубже втянуть США в конфликт. Кроме того, ему казалось, что поддержать подобный план в первую же неделю своей работы «будет чересчур».
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