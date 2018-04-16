Французский политик: Трамп запустил 100 ракет по Сирии, чтобы отстраниться от Путина

В мире идёт «ролевая игра» между сверхдержавами, пишет бывший член правительства Франции Фредерик Лефевр в своей статье для Huffington Post. По его словам, говорить об обострении конфликта в Сирии сейчас смешно, ведь удары западных стран, возможно, и вовсе нужны были Трампу для решения внутриполитических проблем.

«Удары по Сирии были символическими, а реакция — истерическая», — пишет адвокат и бывший французский министр Фредерик Лефевр в своей статье для Huffington Post. Чтобы убедиться в этом, по его словам, достаточно посмотреть на ответ России, которая «довольствуется» тем, что созвала чрезвычайное заседание Совбеза и осудила удары.



Дело в том, что США по сути заранее предупредили Сирию и Россию об ударах, что позволило им подготовиться. Так что термин эскалация, который сейчас часто употребляют оппозиционные французские партии, «вызывает лишь улыбку».



Так, если бы Россия хотела избежать этого удара, отмечает автор статьи, она согласилась бы на срочное независимое расследование в отношении использования химоружия в Сирии. А если бы американцы на самом деле хотели свергнуть режим Асада и ударить «по гегемонистским претензиям России и возвращению Путина на мировую дипломатическую сцену», они бы действовали иначе, а не с помощью целенаправленных и заранее объявленных бомбардировок.



«Сейчас идёт международная «ролевая игра» между сверхдержавами», — пишет автор статьи. Благодаря этим ударам по Сирии Трамп может дистанцироваться от России. И получается в таком случае, что около 100 ракет были пущены ради очередного эпизода «войны мускулов» или даже ради урегулирования банальной внутриполитической проблемы.



«И что Франция тогда делает на этой галере?» — недоумевает автор. Он сам призывал Париж не участвовать в этих ударах, если не будет явных доказательств использования химического оружия. «Слишком много войн в этом регионе были начаты на основании фейковых новостей. А экономические и даже политические интересы американцев не могут диктовать нам, что делать и как поступать!» История, по словам политика, покажет, была ли на самом деле та химическая атака и правильно ли Франция поступила, когда присоединилась к ударам.



Прошлые ошибки висели тяжким грузом на политиках, когда они сделали выбор в пользу символических и предсказуемых ударов, чтобы всеми силами избежать повторения сценариев Ирака или Ливии. Поэтому популистским французским политикам Фредерик Лефевр советует успокоиться и перестать раздавать интервью по столь деликатному вопросу.