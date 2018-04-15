Daily Mail: Тереза Мэй выиграла битву за Сирию, но проиграла войну за сердца британцев

Хотя премьер-министр Великобритании приняла правильное решение, нанеся удар по Сирии, британские избиратели не оценили такой шаг из-за свежих воспоминаний о войне в Ираке и страха конфронтации сверхдержав, пишет Дэн Ходжес для Daily Mail. По мнению журналиста, теперь Мэй предстоит перенести войну из небес Сирии в стены парламента, чтобы заручится поддержкой своего «главного партнёра» — британского народа.

«Премьер министр Великобритании Тереза Мэй выигрывает битву, но проигрывает войну за Сирию. Британские Вооружённые силы действовали с предсказуемой отвагой и профессионализмом, и согласно предварительным оценкам ущерба, они уничтожили конвейер смерти химического оружия, который использовался против женщин, детей и мужчин Думы», — пишет Дэн Ходжес для Daily Mail.



Однако не менее важная и жестокая битва, цель которой состоит в убеждении британцев в необходимости эффективного ответа «гангстеризму» Башара Асада и Владимира Путина, идёт для неё не совсем по плану. «В реальности в сражении за сердца и умы британцев, она на данный момент на шаг от поражения», — подчёркивает автор.



К сожалению, как считает Ходжес, её решение, что «варварство Асада» нельзя оставлять без последствий, стало её первой ошибкой. «Это было вызвано тем, что страна, на данный момент истощённая режимом экономии, помнящая о губительном наследии Ирака и напуганная перспективой прямого столкновения сверхдержав, не разделяет её мнение», — отмечает журналист.



Согласно опросу YouGov, лишь 22% британцев поддержали ракетный удар по сирийской армии, в то время как 43% выступили против него. Кроме того, опрос Mail on Sunday показал, что население не одобрило и её решение обойти парламент в соотношении 2:1 — и значительная часть британцев против повторения этого сценария.



Мэй представила обоснования удара кабинету министров и достигла соглашения по этому поводу с Дональдом Трампом. «Однако она пренебрегла контактом с самым важным своим партнёром — британским народом. В итоге, в то время как британские военнослужащие готовились подняться в небо над Средиземноморьем, их правительство собралось в самоволку», — пишет Ходжес.



Там где должны были быть доказательства, стратегия и логическое обоснование вмешательства, оказалась пустота. И этот вакуум очень быстро заполнили сторонники «теорий киберзаговоров», «комичные апологеты Путина» и Джереми Корбин.



Шли дни, и различия между этими группами становились всё менее очевидными. «Однако эти различия всё равно были очевидней, чем попытки правительства спокойно и убедительно отстоять необходимость военных действий», — считает журналист.



А основания для этого, по мнению Ходжеса, есть. В 2013 году британцам говорили, что отказ от действий Сирии спасёт жизни. Им говорили, что Асад и Путин заключили сделку по уничтожению химического оружия, что «было ложью». «Нам говорили, что переговоры — это лучший путь к миру. Вмешательство России и точечное использование Москвой права вето в ООН закрыло этот путь навсегда», — уверен автор.



На данный момент сложилась невероятная ситуация, когда «два враждебных государства» и официальная оппозиция Её Величества де-факто совместно действуют против британского правительства. По словам министров, теперь, когда уже нет нужды выполнять требования оперативной маскировки, они куда легче могут отстаивать «агрессивный» вариант ответа на «зверства Асада».



«Но они также признают, что им нужно более эффективно действовать против сирийско-российской пропагандистской машины, или, если точнее, против сирийско-российско-лейбористской пропагандистской машины», — отмечает Ходжес.



«Мэй пора нанести ответный удар. Теперь битва должна идти не в небесах над Сирией, а в палате общин. Завтра она выступит в парламенте с речью о её решении нанести удар по Асаду. Ей, её министрам и партии надо перестать церемониться и пойти в наступление на своих оппонентов», — подчёркивает автор.



Первым делом они должны разоблачить «трусость» Джереми Корбина и его «лицемерие», так как каждое предложение, исходящее из его уст, нужно для единственной цели — для защиты Асада и его «кровожадного режима». «Корбину не нужен пропорциональный ответ — ему нужно отсутствие ответа», — полагает журналист.



Затем, британскому премьер-министру и её коллегам нужно избавиться от «фантазий» под названием «решение кризиса в рамках ООН». Следует чётко объяснить, что российское вето вкупе с «циничной опекой» Асада Путиным делает вариант решение кризиса через ООН тупиковым.



«Если мы позволим таким маньякам как Асад безнаказанно использовать химическое оружие, то гореть будут не только сирийские дети. В 2013 году мы не предприняли никаких действий, потому что химическое оружие на Ближнем Востоке было, по общему мнению, «не нашим делом. Пять лет спустя оно оказалось на улицах Солсбери», — предупреждает автор.



«На прошлой неделе премьер-министр поступила правильно, приказав британским силам изменить границы дозволенного в плане производства, использования и распространения химического оружия. Однако она не смогла увлечь за собой британский народ. Завтра она должна это сделать», — подводит итог Дэн Ходжес.