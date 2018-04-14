TV5 Monde: США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что американские вооружённые силы совместно со своими британскими и французскими коллегами нанесли удар по объектам в Сирии, которые якобы связаны с химическим оружием. Как сообщает TV5 Monde, среди таких объектов центры научных исследований, военные базы и здания Республиканской гвардии в Дамаске и окрестностях.

Главная международная новость: несколько часов назад Соединённые Штаты, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Теперь операция окончена. Эти ракеты и бомбардировки должны были стать ответом на предполагаемую химическую атаку в Думе. Сирийский режим назвал эти удары явным нарушением международного права. Григори Фонтана расскажет о сложившейся ситуации.

Ровно 21.00 в Вашингтоне. Дональд Трамп выступает с обращением к нации. Тон у него воинственный

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Дорогие сограждане. Некоторое время назад я приказал вооружённым силам США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада. Проводится совместная операция с Францией и Великобританией. Мы благодарим их обеих.

Он дал чёткий сигнал Ирану и России в связи с тем, что они поддерживают Башара Асада. По словам Дональда Трампа, Россия должна сейчас сделать выбор. Она не смогла сдержать своего обещания уничтожить запасы химического оружия Сирии.

В то же время по сирийскому телевидению осудили агрессию со стороны США, Великобритании и Франции и уточнили, что системы ПВО приведены в действие.

Первые сведения о происходящем в Сирии поступают от Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Целью ударов стали центры научных исследований, военные базы и здания Республиканской гвардии в Дамаске и окрестностях. В Пентагоне министр обороны США и председатель Объединённого комитета начальников штабов подтвердили, какие объекты были целью. Операцию провели с помощью ракет, запущенных с кораблей, а также с помощью истребителей.

ДЖОЗЕФ ДАНФОРД, председатель Объединённого комитета начальников штабов: Первая цель — это научно исследовательский центр на окраине Дамаска. Этот военный объект был центром для разработки, исследований, производства и испытаний химического оружия. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса. Третья цель, которая находилась по соседству от второй, включала в себя склад химоружия и важный командный пункт.

Он рассказал, что Россию не предупреждали ни об одном из ударов, но союзники постарались, чтобы удары не коснулись российских сил, которых очень много в этой стране. Сейчас операция окончена, на данный момент больше никаких ударов не намечается.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2018 года.